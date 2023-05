El piloto chileno Ruy Barbosa se adjudicó la sexta fecha del US Sprint de Enduro: ganó su categoría y la general.

El triunfo de la clasificación general y absoluta de la sexta fecha del Campeonato US Sprint de Enduro de Estados Unidos obtuvo el chileno Ruy Barbosa (Phoenix Racing Honda) este fin de semana en una carrera doble y bajo extremas condiciones por el clima lluvioso en el circuito Oldtown, que este domingo fue suspendida a falta de dos de las seis especiales por disputar.

El viernes llovió todo el día. El sábado se mantuvo nublado y este domingo amaneció lloviendo en la localidad de Oldtown lo que hizo más difícil el terreno de seis kilómetros donde se montaron las seis especiales del día, dividiéndose en 3 de Enduro y 3 de Cross.

Sobre aquel terreno, este sábado 29, Barbosa fue tercero a menos de un segundo. Pero el domingo el nacional salió a ganar y consiguió el objetivo con creces porque además venció en la clasificación general y en la de su categoría, la Pro 2 para motos de 250cc, derrotando a sus rivales de la Pro 1 para motos de hasta 450cc.

“El sábado terminé súper enojado y molesto porque perdí la carrera por menos de un segundo. Prefiero perder por más y no por 1 segundo. Por eso partí el domingo con una mentalidad nueva. Salí a atacar desde el principio en una carrera muy técnica por la lluvia que no paró en ningún momento. De hecho tuvieron que acortar la competencia porque era muy peligroso. Lo mejor fue que gané la categoría y la general. Con la sumatoria de los tiempos me adjudiqué la fecha completa”, comentó muy contento el deportista de Honda.

En la sumatoria de los cronos de los dos días, Ruy Barbosa registró 1 hora 13 minutos 12 segundos 369 milésimas. Segundo fue el australiano Angus Riordan con 1:14’59”928. Y tercero quedó el local Cody Barnes con 1:15’08”928.

Durante la jornada dominical, el piloto de Honda ganó 3 especiales y fue segundo en 1. Con el resultado del día, en el ranking de la serie Pro 2 sigue como líder su compañero de equipo Cody Barnes con 317 puntos, seguido de Angus Riordan con 305 y tercero está Barbosa con 287.

El siguiente compromiso por el torneo US Sprint de Enduro por la séptima y penúltima fecha se efectuará los días 27 y 28 de mayo en Dilliner, Pensilvania. En tanto que la próxima carrera por disputar será el fin de semana que viene, 6 y 7 de mayo, por el Campeonato Grand National Cross Country (GNCC), la sexta estación en el Ironman Raceway, en Crawfordsville.