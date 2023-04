Un triunfo que vale oro. El mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) ganó este sábado la prueba sprint para del GP de Azerbaiyán -el cuarto del Mundial de Fórmula Uno-, disputada en el circuito urbano de Baku, donde relegó al segundo puesto al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que había salido desde la primera plaza.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato y que aspira a lograr un tercer título seguido, acabó tercero la prueba reducida, a un tercio de la distancia de la carrera de este domingo -es decir: 17 vueltas, para un poco más de cien kilómetros-, que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron quinto y sexto, respectivamente.

CHECO TAKES VICTORY IN THE SPRINT!!! 🏆

Important points on the board for the Mexican driver in the championship fight 💪

He really does like Baku! 🙌#AzerbaijanGP #F1Sprint @SChecoPerez @redbullracing pic.twitter.com/Y5JYQaXTYa

