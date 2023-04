Max Verstappen, actual bicampeón mundial de la Fórmula 1, exteriorizó sus reparos a los cambios de formato que ha experimentado el ‘Gran Circo’ en los últimos años y amenazó con dejar la máxima categoría del automovilismo si se plantean nuevas modificaciones “que no aporten”.

El piloto neerlandés no está cómodo con la llamada ‘carrera Sprint’, una medida que busca la llegada de un nuevo público a la F1 y hacer más entretenida la previa a cada prueba.

Una de las modificaciones en proceso de evaluación se trata de que haya dos clasificaciones. La primera se desarrollaría el viernes y, en lugar de definir el orden de largada para el sábado, haría lo propio para el domingo, mientras que la segunda se haría el mismo sábado para determinar los lugares de la Sprint del mismo día y se eliminaría el entrenamiento libre de esa jornada.

El hombre ‘ancla’ de la escudería Red Bull dijo que las carreras sprint no encajan en el ADN de la Fórmula 1. “Incluso si cambias el formato, no encuentro que sea el ADN de la Fórmula 1 hacer este tipo de carreras sprint. En la F1 se trata de sacar el máximo en la clasificación y luego tener un domingo increíble, buenas carreras largas”, dijo.

“No estoy disfrutando eso. Y para mí, una carrera de Sprint se trata de sobrevivir, no se trata de correr”, agregó.

Ante esto, Verstappen estaría pensando en su retiro si los cambios en los formatos se convierten en algo frecuente y más si son algunos que no aportan en absoluto, como él lo ve.

“Creo que eso es mucho mejor para la emoción. Naturalmente, espero que no haya demasiados cambios; de lo contrario, no lo haré, no estaré aquí por mucho tiempo”, indicó en diálogo con SporTV de Portugal.

El 30 de abril será la cuarta fecha del Mundial 2023 de la F1, en Azerbaiyán. Allí, se marcará el regreso de las carreras Sprint, una modalidad iniciada en 2021 con tres ediciones en todo el calendario, pero que aumentará al doble para este año.

En la actualidad, Max Verstappen se ubica en el primer puesto del Campeonato de Pilotos con 69 puntos, con dos victorias en lo que va de la temporada y tiene una ventaja de 15 puntos sobre el segundo, su compañero de escudería, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez.

Back where we want to be☝️

Today completes a really good weekend for us @redbullracing @HondaRacingGLB 💪 Very happy with that 🙌

Thank you Australia for your great support all weekend 👏 pic.twitter.com/X9j8Tom5zv

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) April 2, 2023