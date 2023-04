El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, no escondió su desazón porque su equipo no festejó con él tras lograr el segundo puesto en el GP de Australia de la Fórmula 1.

Decepcionado y triste con su equipo. Así lució el último fin de semana Lewis Hamilton, piloto de la escudería Mercedes, tras acabar segundo el Gran Premio de Australia de la Fórmula 1.

¿El motivo? Pese a brillar en la pista de Melbourne y conseguir una meritoria posición, Hamilton no se sintió acompañado por sus compañeros en la premiación.

“¿Pero dónde diablos está mi equipo?”, se escucha reclamar a Hamilton en un video difundido por su amigo surfista, Kelly Slater.

Pero no fue todo. Después, en medio de una entrevista, Hamilton fue consultado por el sentir de él y su ‘staff’ por el segundo puesto y no se guardó nada: “No sé lo que significa para el equipo porque no vi a nadie”, expresó.

Lewis falou na entrevista pós-corrida que não viu ninguém da Mercedes 😕 “Não sei o que o P2 significa para a equipe porque, honestamente, não vi ninguém. Mas, para mim, este é um resultado incrível para nós.” pic.twitter.com/MXPwxjNq7F — LH News 🇧🇷 | Fan Account (@LH44NEWS) April 2, 2023

“Pero para mí este resultado es increíble para nosotros”, complementó sin titubear.

La respuesta en Mercedes

Con el paso de las horas la escudería salió al paso de los dichos del multicampeón: “Estábamos allí entre la multitud “, dijo Jonathan Wilcox, un ingeniero, consigna Diario Marca.

“Con el coche de George (Rusell) ya en el garaje, su lado del garaje ya estaba ocupado desmantelando su coche, así que probablemente por eso no éramos muchos”, agregó.

Consignar que Lewis Hamilton quedó en el cuarto puesto de la tabla general tras Australia con 38 puntos. El podio lo protagonizan Max Verstappen y Sergio Pérez de Red Bull, con 69 y 54, y Fernando Alonso de Aston Martin con 45.