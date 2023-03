El francés Sébastien Ogier, piloto del equipo Toyota, se convirtió en el líder del Campeonato Mundial de Rally (WRC) con su victoria de este fin de semana en la tercera fecha del serial que se corrió en México.

Ogier ganó con un tiempo de 3:16:09.4 en la jornada de cuatro etapas, última de la tercera fecha, que se efectuaron en Guanajuato, población ubicada a poco más de 350 kilómetros al norte de la capital mexicana.

La segunda posición la obtuvo en la última etapa el belga Thierry Neuville, de Hyundai i20, a 27.5 segundos del francés; desplazó al tercer lugar al británico Elfyn Evans, de Toyota, quien acabó a 27.9 segundos.

El monarca del campeonato 2022, el finlandés Kalle Rovanperä, de Toyota GR, culminó en el cuarto puesto. El español Dani Sordo, Hyundai i20, fue quinto, con un tiempo de 3:19:08.2.

En la clasificación del WRC (por sus siglas en inglés) Ogier, quien también ganó en la primera fecha realizada en Mónaco, lidera con 56 puntos; Neuville es segundo con 53 unidades, seguido de Kalle Rovanperä, campeón del 2022, con 52.

It's all change at the top 👀 #WRC #WRCLive #RallyMexico pic.twitter.com/sj84CT63fK

Ogier tomó el liderato del Rally México 2023 el pasado sábado luego de que el finlandés Esapekka Lappi, de Hyundai i20, sufrió un despiste en el que chocó con un poste de luz. A partir de ese momento el francés hizo crecer su ventaja.

Este domingo Ogier, nacido en Gap, Francia, inició conservador, aunque recuperó su agresividad al imponerse en la última prueba cronometrada que le aseguró la victoria.

La emoción de la jornada llegó al límite en la etapa final denominada “El Brinco”, una prolongada bajada de 9.5 kilómetros en la que Neuville arrebató la segunda posición a Evans.

La victoria convirtió a Sébastien Ogier en el máximo ganador en México con siete triunfos, uno más que su compatriota Pierre-Louis Loubet, con seis.

La cuarta fecha del Campeonato Mundial de Rally se realizará en Croacia del 20 al 23 de abril próximos.

It was a weekend to forget for Loubet and Gilsoul as they found themselves repeating earlier mistakes – clipping rocks and putting themselves out of the rally. 🇲🇽😱#WRC #WRCLive #RallyMexico pic.twitter.com/c93Zzi73hF

— World Rally Championship (@OfficialWRC) March 20, 2023