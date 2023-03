Aunque parezca ficción. En empate terminó el Shakedown del WRC México en Guanajuato, luego de que los finlandeses Kalle Rovanperä y Esapekka Lappi acabaran igualados la prueba de calentamiento.

Rovanperä (Toyota), campeón defensor del Mundial de Rally, parecía controlar todo en la primera carrera del fin de semana en suelo azteca, pero su compatriota (Hyundai) no bajó los brazos y equiparó su mejor tiempo en un cuarto intento.

Así, con un crono de 3:44.4 minutos, ambos se quedaron con el primer lugar. Por detrás de ellos, el tercer puesto fue para el francés y también piloto de Toyota, Sebastien Ogier (3:44.7).

“Era lo que esperábamos. Estaba muy resbaladizo en la primera pasada, sin mucha trazada limpia”, dijo Rovanperä, que será el segundo en pista es viernes, por detrás del actual líder del campeonato, el estonio Ott Tänak (Ford).

Cabe señalar que el WRC México consta de un total de 971,32 kilómetros, 320,23 de ellos correspondientes a 23 cronometrados entre el jueves y el domingo.

