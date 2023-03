Un duro revés sumó en las últimas horas la escudería Ferrari. A su irregular inicio en Bahrein la primera fecha, se agregó, de cara a la segunda jornada, una penalización para su piloto Charles Leclerc.

El propio equipo ‘rojo’ oficializó que el monegasco perderá 10 posiciones en la grilla de partida en Jeddah, donde se disputará el Gran Premio de Arabia Saudita.

¿Los motivos? Ferrari deberá cambiar su “control unit” para este fin de semana, una pieza que ya debió modificar en la antesala de Bahrein. Como se permiten solo dos modificaciones en la temporada de la misma, el castigo se concreta.

La Fórmula 1 ya oficializó la sanción con un comunicado en su sitio, donde se explica lo de los cambios de la pieza y se especifica que “Charles Leclerc tendrá mucho trabajo en el Gran Premio de Arabia Saudita de este fin de semana después de que su equipo Ferrari se viera obligado a instalar otro componente de la unidad de potencia de la electrónica de control”.

BREAKING: Charles Leclerc to receive a grid penalty at the Saudi Arabian Grand Prix#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/mYvk0RMPHE

— Formula 1 (@F1) March 15, 2023