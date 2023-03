El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que aspira a lograr un tercer título seguido, saldrá desde la ‘pole’ este domingo en el Gran Premio de Baréin, el primero del Mundial de F1, que se disputa en el circuito de Sakhir, donde su compañero mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez arrancará junto a él desde la primera fila; y los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) lo harán desde la cuarta y la quinta plaza, respectivamente.

Verstappen, de 25 años, logró la vigésima segunda ‘pole’ de su carrera en la Fórmula Uno, al cubrir los 5.412 metros del circuito de las afueras de Manama en un minuto, 30 segundos y 282 milésimas, 138 menos que ‘Checo’ que arrancará junto a él desde la primera fila.

Los Ferrari coparon la segunda hilera. El monegasco Charles Leclerc, que se quedó a 292 milésimas, saldrá tercero, con Sainz -a 446 de Verstappen- a su lado; mientras que Alonso, a seis décimas de ‘Mad Max’, afrontará su primera carrera como piloto de Aston Martin desde la quinta plaza de la parrilla.

El inglés George Russell (Mercedes) saldrá desde la tercera fila, al lado del doble campeón mundial asturiano; y desde la cuarta lo harán sus respectivos compañeros: el séptuple campeón intercontinental británico Lewis Hamilton y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin), octavo este sábado.

El francés Esteban Ocon (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Haas), que concluyeron noveno y décimo, respectivamente, la cronometrada principal, arrancarán desde la quinta fila de la formación de salida de la primera carrera del año; prevista a 57 vueltas, para completar un recorrido de 308,2 kilómetros.

