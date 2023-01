Demostrando su enorme crecimiento como piloto internacional, el chileno subcampeón de la European Le Mans Series, Nico Pino, obtuvo este domingo su primera “Pole” como piloto profesional nada menos que en las 24 Horas de Daytona, en el inicio de su temporada 2023.

En su segunda participación en una de la más importantes y tradicionales competencia de resistencia del mundo que se disputa en Estados Unidos, el corredor nacional logró imponerse en la sesión de clasificación para la categoría LMP3 que larga junto al resto de la parrilla el próximo sábado 28 de enero en el Daytona International Speedway.

Pino fue designado por su equipo, Sean Creech Motorsport para salir a clasificar en el marco de la “Roar Before the Rolex 24 at Daytona” y el chileno respondió con creces.

El representante nacional logró el mejor tiempo con el Ligier JS P320 #33, haciendo la vuelta más rápida con 1:43:197, superando a Dakota Dickerson (2º / 1:43:307) y a Cameron Shields (3º / 1:43:351).

“Estoy muy feliz de lograr la primera Pole de mi carrera en una competencia tan importante como las 24 Horas de Daytona, ha sido un gran trabajo del equipo con el auto que estuvo perfecto”, sostuvo Nico Pino tras su gran jornada en Daytona.

“Esperamos tener una gran carrera el próximo fin de semana”, remató.