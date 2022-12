En tierra derecha para el banderazo inicial. El Rally Dakar 2023 se disputará por cuarta vez consecutiva en Arabia Saudita y este año se correrá en 14 etapas y un prólogo que irá desde noroeste al sureste del país de Medio Oriente.

La edición 45 de la exigente prueba tuerca se extenderá desde el 31 de diciembre hasta el 15 de enero, con el noveno día de descanso.

Una prueba en el desierto saudí que contará con la participación de 10 raidistas chilenos, donde destacan los nombres de Francisco ‘Chaleco’ López, Ignacio Casale y Pablo Quintanilla.

‘Chaleco’ afronta el Dakar más complejo de su vida, donde defiende el título de campeón.

La duodécima participación tendrá Francisco López (Red Bull Can-Am Factory Team) en el Rally Dakar. El curicano de 47 años tomará parte en la categoría Vehículos Ligeros T3, defendiendo el título de campeón ante los mejores pilotos del planeta.

“La versión 2023 será un poquito diferente, con un día más de carrera, con más fuera de pista y con un cordón grande de dunas que antes no hemos pasado. Espero que nos vaya bien por nuestro manejo. Creemos que vamos a andar más cómodos, en sintonía”, expresó.

Ignacio Casale regresa al Side by Side (SxS).

Luego de dos años compitiendo en camiones, el piloto nacional tendrá un sitial privilegiado para la próxima edición del rally cross country más importante del mundo, luego de convertirse en piloto del equipo oficial de Yamaha en la categoría SxS.

“Después de mi último Dakar, donde tuvimos problemas con el camión, me dije a mí mismo que si no teníamos una oferta o una oportunidad de ser competitivos, que nos permita pelear la punta, prefería saltarme un año y volver cuando nos llegara esa oferta. En septiembre Yamaha me invitó a probar el UTV y la sensación fue increíble, dije que sí de inmediato”, expresó el santiaguino de 35 años.

El raidista nacional nuevamente se ilusiona con sumar un nuevo título del Dakar a su palmarés, luego de ser campeón tres veces en quads (2014, 2018 y 2020).

Pablo Quintanilla va por su revancha tras ser segundo en 2022

En la categoría motos, Pablo Quintanilla espera esta vez quedar en lo más alto del podio. El ganador este año del Atacama Rally viene de quedar en el segundo lugar en el Dakar 2022, por lo que en la presente edición buscará la corona.

Respecto a la planificación para el rally raid más peligroso del planeta, ‘Quintafondo’ señaló al sitio oficial del Dakar que “antes de Marruecos tuve una caída y me fracturé unas vértebras, unas costillas y ello hizo que no completara bien mi preparación y tuve que correr con algunas molestias”.

“Al Dakar voy a llegar al 100%. Hay que hacer una carrera inteligente: es más larga que el año pasado y el cuerpo va a sentir bastante esos dos días de más”, agregó.

En cuanto a sus expectativas, el piloto que afrontará su undécima participación consecutiva en el Dakar indicó que “siempre son altas. Todos los pilotos tenemos ganas y sed de ganar y personalmente esta carrera es algo que vengo buscando hace tiempo, hace muchos años. He estado cerca en varias ocasiones, así que estoy muy motivado. La intención es ganar la carrera“.

El llamativo debutante

El Dakar 2023 tendrá el debut de Tomás de Gavardo, hijo del mítico Carlo. Correrá en motos, específicamente al alero del equipo holandés satélite de KTM oficial, el Bas World KTM Racing Team.

La leyenda del difunto expiloto nacional Carlo de Gavardo continúa más viva que nunca. El evento de rally raid más exigente del mundo trae de vuelta a este icónico clan familiar.

“Desde que nací tengo presente la palabra Dakar en mi consciencia; mi papá siempre se iba todas las navidades a competir por el sueño de conquistar el Dakar y nunca pensé que me iba a tocar hacer lo mismo”, expresó Tomás.

Los chilenos que dirán presente en la exigente prueba en Arabia Saudita

Vehículos ligeros

Francisco López (duodécima participación) – con Juan Pablo Latrach

Mejor resultado: Campeón en 2021 (Vehículos Ligeros) y 2019 (SSV)

Ignacio Casale (decimocuarta participación) – con Álvaro León

Mejor resultado: Campeón en 2020, 2018 y 2014 (Quads)

Lucas del Río (segunda participación)

Mejor resultado: Abandono en su única participación

Motos

Pablo Quintanilla (undécima participación)

Mejor resultado: Segundo en 2022

José Ignacio Cornejo (séptima participación)

Mejor resultado: Segundo en 2020

Patricio Cabrera (décima participación)

Mejor resultado: 28° en 2020

Tomás de Gavardo (debut)

Mejor resultado: primera participación

Quads

Giovanni Enrico (quinta participación)

Mejor resultado: Segundo en 2021

SSV-T4

Luis Díaz (segunda participación)

Mejor resultado: Cuarto en 2022

Pilotos en solitario (malle moto)

John William Medina Salazar (primera participación)

Mejor resultado: primera participación