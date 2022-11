El neerlandés Max Verstappen explicó su egoísmo con su compañero de Red Bull Sergio 'Checo' Pérez, a quien no ayudó para pelear por el segundo lugar de la temporada.

Max Verstappen (Red Bull), flamante bicampeón de Fórmula 1, aclaró su polémica falta de ayuda a su compañero de equipo, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, en los últimos dos Grandes Premios de la temporada 2022.

El neerlandés fue ampliamente cuestionado por su poca empatía con el azteca, quien luchaba por el segundo lugar de la tabla general y, finalmente, acabó por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Consultado por su egoísmo, el monarca de la Fórmula 1 afirmó que jamás se le ordenó en Abu Dabi que le permitiera ventajas a Pérez.

“¿Ordenes? No, no las hubo, pero también es una decisión bastante complicada de tomar. Posiblemente puedes bloquear, pero ¿es eso una carrera justa? Creo que no sería la forma más agradable de terminar el campeonato de esa manera”, indicó el neerlandés.

Luego, Max Verstappen le lanzó a la pelota a su compañero de escudería: “Parecía que ‘Checo’ lo estaba alcanzando lo suficiente como para intentar hacer un movimiento, pero luego perdió bastante tiempo en una pelea entre Pierre (Gasly) y Alex (Albon). Perdió bastante tiempo con eso, porque lo estaba viendo en la pantalla”.

Para cerrar, ‘Mad Max’ indicó que la estrategia de su equipo tampoco favorecía mucho a ‘Checo’ Pérez.

“En ese segundo stint, porque la degradación fue bastante alta en el neumático medio, nosotros, como equipo, podríamos haber empujado un poco más en ese stint medio para ‘Checo’, pero eso es siempre fácil de decir después. En ese momento pensábamos que teníamos que cuidar las gomas”, concluyó el piloto neerlandés.