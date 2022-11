El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la decimoquinta victoria del año en la carrera que despidió la temporada de la Fórmula 1, el Gran Premio de Abu Dhabi, en el que monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo, obtuvo el subcampeonato al ir a una sola parada y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Red Bull) fue tercero y también bronce en el Mundial.

La plata fue doble para Ferrari, que se aseguró la segunda posición del Mundial de constructores por delante de Mercedes. El español Carlos Sainz fue cuarto y su compatriota Fernando Alonso abandonó en su última carrera con Alpine cuando luchaba por los puntos.

MAX VERSTAPPEN WINS AT YAS MARINA!!! 🏆 Leclerc holds off Perez to take second in the race and the drivers' championship 👏#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/b95pV4S3mC — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Yas Marina ofreció emoción de principio a fin, no por la victoria, pero sí por el subcampeonato.

En el primer giro al circuito Verstappen, Pérez y Leclerc mantuvieron posiciones, aunque el monegasco le enseñó el monoplaza al mexicano, pero por detrás Sainz perdió la posición con el británico Lewis Hamilton y el otro Mercedes, el de George Russell, con su compatriota Lando Norris (McLaren).

Sainz la recuperó inmediatamente por el interior, Hamilton se subió a la ‘banana’, ganó ventaja al hacer el recto, un incidente que se revisó. En la cuarta vuelta el heptacampeón le tuvo que ceder la posición al Ferrari, pero la recuperó en el quinto giro.

El de Stevenage tuvo problemas de potencia y su ritmo decayó, probablemente por tener el fondo plano dañado. Sainz volvió a la cuarta plaza y Russell pasó a la quinta.

Leclerc pips Perez to P2 in the drivers' championship Vettel scores points in his 299th and final F1 race #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yvPjtOnTus — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Pérez paró en la vuelta 16, quizás de forma prematura porque se incorporó detrás del alemán Sevastian Vettel (Aston Martin), con el que peleó la posición y perdió unas décimas. Russell firmó una pésima parada y, además, sufrió una penalización de 5 segundos por salir de manera imprudente del pit stop.

Leclerc, que lideraba, aguantó con los neumáticos iniciales hasta la vuelta 22. Se reincorporó tercero tras los dos Red Bull y justó por delante de Sainz, que no atacó a su compañero.

En su última carrera con Alpine, Alonso ofreció un adelantamiento doble a Bottas y al japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), que le presentó más batalla en la lucha por los puntos, antes de abandonar cuando la carrera se acercaba a la trigésima vuelta.

Pérez volvió a boxes en la 34, con una buena parada, y regresó sexto a pista en el mano a mano con Leclerc, que optó por seguir en pista. Ahí estuvo la clave.

LAP 58/58 Sebastian Vettel finishes his final F1 race in the points! 🙌 The German comes home in P10 after fighting Daniel Ricciardo all the way to the line 💪#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/MUZVjhH0qX — Formula 1 (@F1) November 20, 2022

Checo firmó una contrarreloj porque Leclerc aguantaba en pista. El mexicano perdió unas décimas en su lucha por adelantar a Hamilton, al que le pasó en la vuelta 46, a algo más de nueve segundos del monegasco.

Los doblados incordiaron a Pérez, que entró en la última vuelta a 1.9 de Leclerc, una distancia que fue insalvable para el americano.

Sainz aprovechó nuevos problemas de Hamilton, esta vez con el sistema hidráulico -tuvo que abandonar-, para acabar cuarto, por delante de Russel, y Vettel, en su última carrera en la Fórmula 1, concluyó décimo.