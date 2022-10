El neerlandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, ganó este domingo por cuarta vez el Gran Premio de México y se convirtió en el primer piloto con 14 victorias en una temporada de la Fórmula 1.

Verstappen, que había ganado la pole position este sábado, salió de manera impecable, mantuvo el ritmo y se impuso delante del británico Lewis Hamilton, de Mercedes; y el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, su compañero de equipo, quien recuperó el segundo lugar de la clasificación de pilotos.

El español Carlos Saínz, de Ferrari, terminó en el quinto lugar y su compatriota Fernando Alonso, de Alpine, abandonó.

Simply unstoppable!@Max33Verstappen makes it an extraordinary FOURTEEN wins in 2022, breaking the record for the most wins in a season#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/TE7mOJ9o4b

— Formula 1 (@F1) October 30, 2022