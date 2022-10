Max Verstappen, de Red Bull y actual campeón mundial de Fórmula 1, sorprendió este martes al revelar que podría retirarse de la categoría en 2028 para probar suerte en “algunos tipos diferentes de carreras”.

“La verdad es que no me veo conduciendo hasta que tenga 40 años porque también quiero hacer otras cosas”, confesó el holandés a Sky Sports.

“Me estoy divirtiendo mucho con lo que estoy haciendo en este momento y todavía estaré en la F1 por un par de años más, firmé hasta 2028”, recordó.

World Champion 2022!!!

We’ve been absolutely on it, the whole year. A season where we had a difficult start but kept it cool, bounced back and never let go. pic.twitter.com/lRX9mj1siw

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) October 9, 2022