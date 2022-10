El español Carlos Sainz (Ferrari), quinto en el Mundial de Fórmula 1, que saldrá tercero en el Gran Premio de Japón, el decimoctavo del campeonato, declaró este sábado en el circuito de Suzuka que está “cansado de” quedarse “a media décima de la ‘pole"” y que espera “conseguir una antes de que acabe la temporada”.

“Mi último intento fue una buena vuelta, una vuelta limpia hasta la salida de la última ‘chicane’, en la que cometí un pequeño error y perdí una décima, o décima y media; que me hizo perder la ‘pole’. Me he quedado a media décima, pero la verdad es que estoy cansado de quedarme a media décima de la ‘pole’. Ya van muchas calificaciones que me quedo a tan poca distancia”, comentó Sainz en la rueda de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este sábado en Suzuka.

“Los tres estamos siempre muy apretados, pero al final la ‘pole’ siempre cae en las manos de Max (Verstappen, de Red Bull, líder destacado del Mundial y que este domingo saldrá primero) o de Charles (Leclerc, su compañero monegasco, que arranca segundo en Suzuka), en lugar de en las mías”, apuntó Sainz, una vez victorioso en la F1 y que el pasado domingo, al acabar tercero en Singapur, firmó su decimocuarto podio en la categoría reina, el octavo de esta temporada.

“Ojalá pueda lograr una ‘pole’ antes de que acabe la temporada”, añadió Sainz, de 28 años, que este año logró su primer triunfo en la F1 al anotarse, en la legendaria Silverstone (Inglaterra), el Gran Premio de Gran Bretaña.

“La meteorología va a jugar un papel importante mañana, porque sabemos que va a llover, pero no sabemos si lo va a hacer a las dos, a las tres o a las cuatro; o después de la carrera”, señaló el hijo del doble campeón mundial español de rallys -y triple ganador del Rally Dakar- de idéntico nombre.

“Creo que tenemos una gran oportunidad de hacerlo bien saliendo terceros. Hemos guardado un juego de (neumáticos) blandos y ojalá podamos luchar con Max (Verstappen) mañana”, dijo el español de Ferrari después de disputar la calificación para el Gran Premio de Japón.

“El coche estuvo muy cerca de un funcionamiento perfecto, creo que hemos encontrado un buen equilibrio en el tercer (y último) entrenamiento libre. Y eso es buena señal. Luego depende de a quién le cae esa media décima; y hoy esa media décima le cayó a Max (Verstappen)”, afirmó.

“Aquí, en este circuito, no sólo evoluciona la pista, sino el piloto”, opinó el talentoso piloto madrileño este sábado en Suzuka.

“Cuando vas a por ello en la Q3 bajas mucho los tiempos por vuelta. Y es emocionante, porque vas al limite; y el coche también. Es un placer pilotar a esos límites”, explicó Carlos Sainz después de acabar tercero la calificación para el Gran Premio de Japón.