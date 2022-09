La región del Bío Bío disfruta de la adrenalina y competencias que le han entregado los pilotos y navegantes en esta quinta fecha del Copec RallyMobil, donde los minutos de diferencia se han ido alejando en la parte alta de resultados.

Cerrado el segundo día, Mads Ostberg y Benn Patrick siguen liderando a 2 minutos y 25 segundos de sus seguidores. Mientras que en Rally 4 continúan firmes el piloto español Iván Fuertes y su copiloto Víctor Ferrero con un crono de 1 hora 32 minutos y 16 segundos. Aunque, se acerca por los espejos Patricio Muñoz y Miguel Recalt con 17.4 segundos de diferencia, y Luis Martínez junto a Juan Cruz Varela.

A pesar de que los locales de Los Ángeles, los hermanos Heller del team Joker no han logrado subir al primer puesto, se están llevando varios puntos que serán valiosos en la tabla general.

Mirando las posiciones, Alberto Heller y Luis Allende mantienen la segunda posición con 1h.21m.35s. superando por 40 segundos a Pedro Heller y Pablo Olmos.

A cerca de su principal objetivo, el más pequeño de los Heller comentó que “estamos cumpliendo con el mejor trabajo que podemos ofrecer, nos hemos quedado con las dos etapas y logramos tomar el liderato del campeonato, hoy sumamos otros 10 puntos extras, pero todavía no llegamos al objetivo final que es terminar la carrera sin ningún problema”.

Por su parte, el navegante argentino Olmos también fue positivo con el rendimiento de su equipo en esta jornada. “Fue una buena etapa para nosotros, con Pedro salimos segundos. Pudimos mejorar lo que veníamos haciendo, no nos fue como esperábamos al comienzo, tuvimos un pinchazo, un desvío en el camino, pero hoy estamos felices”.

Accidentes y retiro de binomios

Las fallas técnicas y los accidentes han sido protagonistas en estos dos días de competencia, hoy se suman a Scuncio-Díaz y Fernández-Sanhueza, los invitados argentinos Alejandro Cancio y Juan Pablo Carrera quienes debieron abandonar producto de un vuelco no mayor.

“Tuvimos un volcamiento en una curva, una pequeña salida fuera de la pista. Estos caminos tan técnicos y difíciles no permiten ningún tipo de error, el auto tiene un problema de seguridad en uno de sus amortiguadores, así que decidimos no arreglarlo, para hacerlo con mejor tiempo y no provocar otro accidente. Decidimos no seguir mañana”, señala Cancio.

Por su parte, el piloto chileno Emilio Rosselot a pesar de haber volcado y perder el tercer puesto en la tabla general, quiere seguir compitiendo en su categoría.

“Tuve un problema en una curva, entré muy pasado y no pude controlar el auto. Me fui contra el borde del camino, y eso me generó un vuelco que me hizo perder seis minutos (…) Pudimos solucionar el problema, no había problemas tan graves de motor así que podemos seguir en carrera, dejándonos con posibilidades de mañana salir a buscar la

etapa”, comenta.

Este domingo termina esta edición del Copec RallyMobil con las últimas cinco pistas. El día comienza a las 08:10 AM en el “Fundo Brasil” con un total de 10.32 kilómetros, y finaliza la fecha en Los Ángeles con el powerstage en el sector de “Los Maitenes” a las 15:55 de la tarde.