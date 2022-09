El piloto británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1, explotó de ira este domingo en plena disputa del Gran Premio de los Países Bajos, prueba donde terminó en el cuarto lugar.

Hamilton venía liderando la carrera y aparecía como el gran candidato al triunfo, luego del buen rendimiento de su monoplaza con los neumáticos duros.

Sin embargo, el abandono del finalndés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) le arruinó sus chances, ya que entró el auto de seguridad y su equipo decidió no meterlo a boxes en el momento indicado.

La decisión no resultó favorable para el oriundo de Stevenage, que bajó de la primera a la cuarta posición, mientras el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se hizo con la victoria por delante de George Russell (Mercedes) y de Charles Leclerc (Ferrari).

“No puedo creerlo muchachos. Cómo me cagaron. No les explico lo enojado que estoy“, indicó muy molesto el británico por la radio.

Ante esto, el director ejecutivo de Mercedes, Toto Wolf, indicó que “se podían hacer dos cosas: meter a Lewis, perder la posición en la pista contra Verstappen y dejar a George fuera, o meter a ambos, lo que era complicado. Así que valió la pena correr el riesgo con George“.

Lewis Hamilton Team Radio After P4 in Dutch Grand Prix https://t.co/iNitHw4jDn via @YouTube — maxpaul (@maxpaul_axel) September 4, 2022

Así, Mercedes quiso optar por una estrategia arriesgada para tener la oportunidad de luchar por la victoria en lugar de conformarse con un resultado conservador.

Horas después de la carrera, Lewis Hamilton pidió perdón por su momento de furia. “Estaba al borde de la ruptura con las emociones y mis disculpas al equipo porque ni siquiera recuerdo lo que dije, simplemente perdí la cabeza por un segundo“, señaló.

“Pero creo que saben que hay mucha pasión y quiero verlo como un vaso medio lleno, vinimos aquí luchando desde la última carrera, estuvimos luchando contra los Red Bull hoy, fuimos más rápidos que la mayoría en muchos puntos“, sentenció.

El próximo domingo se llevará a cabo el Gran Premio de Italia en lo que será la fecha 16 del certamen.