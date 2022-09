Interesantes movimientos de han llevado a cabo en este último tiempo en la Fórmula 1. Primero se anuncio el retiro de Sebastián Vettel de la competencia y de Aston Martín para el final de la temporada. Posteriormente, se confirmó la salida de Daniel Ricciardo de la escudería de McLaren.

Ahora, la misma marca británica está ligada a una nueva modificación. La carrocería inglesa confirmó que tendrán un nuevo piloto a contar de la próxima temporada. El escogido por los ‘naranjas’ es Oscar Piastri, australiano igual que su antecesor, Ricciardo.

La nueva contratación la celebró la propia franquicia, que en su cuenta de Twitter, publicó un mensaje, dando por realizado el traspaso del joven que competía en Fórmula 2 y que aún no conduce en los míticos circuitos de la F1.

We have signed 2021 F2 champion @OscarPiastri.

Oscar joins Lando to form our exciting F1 driver line-up from 2023. 👊

Full story. ⬇️

— McLaren (@McLarenF1) September 2, 2022