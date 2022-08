La primera carrera del ePrix de Seúl, de Fórmula E, dejó una extraña colisión en cadena. Un accidente múltiple en el que se han visto involucrados hasta ocho monoplazas.

Con malas condiciones en la pista debido a la lluvia, la bandera roja se levantó poco después de concluir la primera vuelta debido a un gran choque en hilera.

Allí, Sébastien Buemi quedó en el ‘segundo piso’ cuando fue levantado por Nyck de Vries en el impacto. También participaron Dan Ticktum, Oliver Turvey, Andre Lotterer, Nick Cassidy, Oliver Askew y Norman Nato.

Todos ellos perdieron el control de sus monoplazas en la frenada de la curva 21, en gran parte debido a las resbaladizas señales horizontales pintadas sobre el asfalto, yéndose directamente contra las protecciones.

Great to see all seven drivers walk away unscathed from this incident at the start of the race.

Round 15 is currently under red flag conditions as the cars are recovered from the track.

🇰🇷 2022 Hana Bank #SeoulEPrix pic.twitter.com/ce7ODepDiS

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) August 13, 2022