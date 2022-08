Una niña de 12 años falleció tras ser atropellada este sábado por uno de los coches que participaba en el Rally Vino de Madeira, en el archipiélago de Portugal.

La organización de la prueba confirmó la muerte de la joven en un comunicado, en el que señaló que “no resistió a las heridas sufridas” y envió sus condolencias a la familia y amigos de la víctima.

La niña atravesó inesperadamente el trayecto a pie junto a otras dos menores y fue atropellada por uno de los participantes en el Rally, que tuvo que ser interrumpido.

Recibió asistencia inmediatamente por un equipo de los servicios médicos de Madeira que estaba en la prueba y, tras ser estabilizada, fue trasladada en ambulancia al Hospital Nélio Mendonça.

En el recinto, los médicos no pudieron hacer más que confirmar su fallecimiento por la gravedad de las heridas.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA), mediante un comunicado, también se unió a las condolencias.

“La FIA se une a los organizadores y participantes del Rally Vinho da Madeira en Portugal, ronda 3 del FIA Iberian Rally Trophy, para enviar sus más sinceras condolencias a la familia de la joven espectadora que falleció a consecuencia de un incidente ocurrido durante Etapa 17”, indicaron desde el ente rector.

El Rally Vino de Madeira realizaba este sábado la última de sus tres pruebas y, pese a la tragedia, completó su recorrido minutos después.

