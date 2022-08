Un papelón de marca mayor en el ‘Gran Circo’ tuerca. Alpine, equipo francés de Fórmula Uno, protagonizó este martes un gran bochorno a la hora de anunciar a la dupla de pilotos para el año 2023, con una gran novedad.

“Confirmada la alineación de pilotos del 2023: Esteban Ocon & Oscar Piastri”, anunció con bombos y platillos Alpine en su cuenta oficial en redes, aclarando quien tomaría el asiento dejado por el español Fernando Alonso, bicampeón del mundo, quien conducirá para Aston Martin a partir del próximo año.

“Después de cuatro años como parte de la familia Renault y Alpine, el piloto de reserva Oscar Piastri asciende a un asiento de carrera junto a Esteban Ocon a partir de 2023”, agregó, aunque sin ningún comentario del piloto oceánico.

Incluso, hasta la cuenta oficial de Twitter de la F1 replicó la noticia del team galo.

After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7

No obstante, Oscar Piastri salió luego a descartar la información de Alpine, dejando en ridículo al equipo. “Entiendo que, sin mi acuerdo, Alpine F1 ha sacado un comunicado de prensa a última hora de la tarde diciendo que voy a conducir para ellos el próximo año”, dijo.

“Esto es un error y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No voy a conducir para Alpine el próximo año”, aseveró.

Se especula que Piastri y su mánager, el ex piloto de F1 Mark Webber, están trabajando para asegurar un acuerdo con McLaren para el 2023. El australiano tomaría el puesto de su compatriota Daniel Ricciardo.

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year.

— Oscar Piastri (@OscarPiastri) August 2, 2022