Un accidente que impresionó y preocupó a los fanáticos. Eso se registró este viernes durante las prácticas de la Indy 500.

El protagonista fue el joven piloto Colton Herta, de 22 años, quien, afortunadamente, resultó ileso.

Cuando faltaban solo 25 minutos para el término del entrenamiento, Herta acabó destrozando su monoplaza tras chocar a gran velocidad contra el muro.

El coche terminó volcándose y azotándose contra el asfalto tras un giro en el aire: el casco salvó al piloto de una tragedia.

Herta, con el paso de las horas, se refirió al accidente y avisó que está listo para competir el fin de semana.

“Bueno, primero que nada, estoy bien. Más importante aún, nos cambiaremos al auto de respaldo y estaremos listos para correr el domingo”, expresó.

“Gracias a todos en el centro médico y por supuesto al equipo de seguridad en pista”, remató.

Herta winds up upside down in this crash during #CarbDay practice for the #Indy500 . He has been medically cleared. pic.twitter.com/SPHC735E7F

Well first off I’m fine. More importantly we’re moving to the backup car and will be ready to race Sunday👊🏻. Thank you to everyone at the medical center and of course the on track safety team. https://t.co/dt4vzMj2Rq

— Colton Herta (@ColtonHerta) May 27, 2022