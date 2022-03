El monegasco Charles Leclerc se convirtió en el primer líder del Mundial de Fórmula Uno al ganar este domingo la prueba inaugural, el Gran Premio de Barein, en el circuito de Sakhir.

En la carrera, además, el español Carlos Sainz completó el ‘doblete’ de Ferrari al acabar segundo una carrera en la que el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes) acabó tercero.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), actual campeón mundial, se retiró a dos vueltas para el final de una carrera en la que su compañero, el mexicano Sergio Pérez, perdió toda opción al trompear en la última cuando iba tercero.

Carlos Sainz igualó su mejor puesto en la F1 y su compañero Leclerc logró su tercera victoria en la categoría reina.

El otro español, el doble campeón mundial Fernando Alonso (Alpine), concluyó noveno.

What an incredible start to the season that was! 😱#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/5psskLx9cY

— Formula 1 (@F1) March 20, 2022