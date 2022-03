Alex Rins, piloto español del equipo Suzuki GSX RR, dio el gran susto de la jornada clasificatoria del Gran Premio de Indonesia de MotoGP.

Y es que el europeo, durante las rondas de prueba, debió huir de su vehículo cuando éste comenzó a incendiarse en plena pista.

De acuerdo a DAZN, una fuga de combustible incendió la rueda trasera de la Suzuki del español quien, al percatarse de las llamas, saltó del vehículo para evitar un accidente mayor.

“Por mi seguridad y la de los demás, pero ya fuera de la línea, he visto que estaba toda la quilla a fuego vivo y ahí me he asustado y lo primero que he pensado es que la moto iba a explotar; he intentado poner punto muerto, apagar la moto y saltar”, explicó Rins luego de las clasificatorias.

“Me han confirmado desde el equipo que ha sido un problema en el tubo por el que pasa el aceite del motor al radiador o algo así, aunque por suerte, el motor está bien y no se ve afectado y sólo ha sido un susto”, añadió el español.

Vale mencionar que el GP de Indonesia de MotoGP se disputará este domingo 20 de marzo, a contar de las 00:45 horas de nuestro país.