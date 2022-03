El piloto alemán del equipo Aston Martin, Sebastian Vettel, se perderá el inicio del Mundial de Fórmula 1 en Baréin después de dar positivo en COVID-19 este jueves, por lo que el reserva también alemán Nico Hülkenberg le reemplazará en el estreno del campeonato este fin de semana, informó la escudería en un comunicado.

“Sebastian Vettel ha dado positivo por COVID-19 y, por lo tanto, no participará en el Gran Premio de Baréin 2022. Reemplazándolo en el AMR22 estará el piloto de reserva Nico Hülkenberg”, anunció Aston Martin.

Hülkenberg en el pasado corrió para el equipo anteriormente conocido como Force India y Racing Point, pero no consiguió firmar un nuevo contrato después de la temporada 2019 en Renault.

Desde entonces, ha sido piloto de reserva, reemplazando dos veces en Racing Point a Sergio Pérez en 2020 y en una ocasión a Lance Stroll, en la misma temporada, en ambos casos por coronavirus.

Así, Vettel no correrá en Baréin por la enfermedad, mientras que el piloto de McLaren Daniel Ricciardo se recuperó a tiempo del contagio y sí estará en el inicio de la temporada, tras perderse los test de pretemporada de la semana pasada en el mismo circuito.

