No fue una jornada cómoda, la que vivió hoy lunes, en la etapa 2 de la 44º Edición del Rally Dakar 2022, el piloto chileno Ignacio Casale junto a su navegante Álvaro León y al mecánico checo Tomas Sikola, los que corrieron toda la etapa cuidando el camión, la suspensión y tratando de llegar lo más adelante posible, para llegar sin contratiempos y salir a atacar en otros tipos de terreno que se acomoden más a las especificaciones del camión Tatra que pilotea Casale.

De esta forma, en los 338 kilómetros de Especial que contemplaba la etapa de hoy, el camión Tatra con el número 511, concluyó en la octava ubicación, a 15 minutos y 58 segundos del primer lugar, que quedó en manos del piloto ruso del equipo Kamaz Master, Andrey Karginov.

“Al igual que ayer domingo, no fue una etapa cómoda para el Tatra, logramos terminar dentro de los 10 primeros, pero nunca nos sentimos a gusto con el tipo de terreno y el trazado, no son superficies o caminos que se acomoden a nuestro camión ni su suspensión, pero de igual manera pudimos hacer una positiva etapa, llegamos bien, sin cometer errores y con el camión en perfectas condiciones. Lo importante es que no hay grandes tiempos de diferencia con nuestros rivales, estamos siendo competitivos y seguimos en la pelea por subir mejorando ubicaciones”, señaló Ignacio Casale.

Para su tercera incursión en Arabia Saudita, el Dakar continúa su exploración de diferentes territorios y ofrece un programa con una proporción aún mayor de arena en las especiales y un recorrido total de más de 8 mil kilómetros, dividido en 13 etapas (12 más el prólogo de largada).

Hoy lunes 3 de enero de 2022 se vivió la etapa 2 de la 44º edición del Rally Dakar, pero con importantes cambios, pues correspondía que los días lunes y martes los pilotos afrontasen dos jornadas de Maratón (donde duermen todos en un campamento base y no pueden recibir asistencia de sus equipos), pero las fuertes lluvias que han caído desde el sábado en Ha’il y en toda la región norte de Arabia Saudita, inundaron el campamento de Al Artawiyah, donde habrían dormido los participantes, por lo cual la ASO, organizador del Rally Dakar, ha decidido convertir la etapa 2 y 3 en jornadas normales, con asistencia al final de cada una de ellas, y además con un cambio en el recorrido en el segundo tramo de enlace, que en lugar de acabar en Al Artawiyah, lo hará en el vivac de Al Qaisumah.

De esta forma, la fecha de hoy contempló un recorrido que unía Ha’il (ciudad oasis en la región histórica del Néyed, al noroeste de Arabia Saudita) con Al Qaisumah, con un tramo de 338 kilómetros de Especial. La etapa 3 del día martes, en tanto, se correrá íntegramente en Al Qaisumah, con un recorrido de 255 kilómetros de Especial y 381 kilómetros de Enlace.

“Esto recién empieza, estamos sacando adelante nuestra estrategia de ser constantes, mantener la concentración, cuidar el camión y la idea es ir mejorando día a día, atacando cuando nuestro Tatra más se acomode al tipo de superficie que presenta cada etapa. Creo que vamos por muy buen camino y deberíamos seguir mejorando día a día”, concluyó Casale.

Vale destacar que Ignacio Casale, el piloto chileno más ganador en la historia de los Rally Dakar (vencedor en 2014, 2018 y 2020 en la categoría Quads) está enfrentando su Rally Dakar número 13 de su carrera, por segundo año consecutivo en la categoría Camiones a bordo de un camión Tatra con el número 511, junto a su navegante y compatriota, Álvaro León, y al mecánico de nacionalidad checa, Tomas Sikola, un amplio conocedor, y de hecho participe en la creación, del potente camión Tatra preparado exclusivamente para el chileno por el equipo Buggyra Racing.

Asimismo, este año enfrenta la prueba nuevamente con la categoría del Dakar de piloto “Leyenda” (pilotos que han corrido más de 10 Dakar), a la que se suma por primera vez la denominación de “Prioritario”, lo cual ciertamente brindará un trato especial para el chileno, el cual cuenta con cámara en la cabina del camión toda la carrera y ciertos beneficios en la largada, en caso de cosechar una mala jornada.

El vehículo para la competencia que está piloteando el atleta Red Bull, corresponde a un camión Tatra Phoenix 2021, y que cuenta entre sus principales características con un motor Gyrtech Rally Power de 1.130 HP de potencia, con un torque de 4500 Nm, un peso de 8.500 kilogramos, una transmisión automática de 6 velocidades y una velocidad máxima que llega hasta los 140 km/hora (velocidad limitada por temas de seguridad).

Tatra Buggyra Racing es un equipo internacional con base en República Checa que cuenta con el respaldo de Tatra Trucks, el segundo fabricante de camiones más antiguo del mundo y que se ha caracterizado por su particular chasis con suspensión independiente. Además, cuentan con participaciones desde el 2014 en el Rally Dakar, destacando en el 2015 con dos etapas ganadas en la categoría Camiones y un séptimo lugar en la tabla general.

Fecha 2 Rally Dakar 2022 (338 kilómetros de Especial y 453 kilómetros de Enlace, Ha’il – Al Qaisumah)

1° (509) Andrey Karginov / KAMAZ – MASTER / RUS / 03 horas 52’ 07’’

2° (500) Dmitry Sotnikov / KAMAZ- MASTER / RUS / +OO H 00’ 38’’

3° (505) Eduard Nikolaev / KAMAZ-MASTER / RUS / +OO H 02’ 14’’

4° (501) Anton Shibalov / KAMAZ – MASTER / RUS / +OO H 04’ 25’’

5° (508) Ales Loprais / INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA / CZE / +OO H 06’ 51’’

6° (504) Janus Van Kasteren / PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO / NLD / +OO H 08’ 59’’

7° (503) Martin Macik / BIG SHOCK RACING / CZE / +OO H 15’ 26’’

8° (511) Ignacio Casale / Tatra Buggyra Racing / Chile / +OO H 15’ 58’’

Clasificación general camiones Rally Dakar 2022

1° (500) Dmitry Sotnikov / KAMAZ- MASTER / RUS / 07 horas 59’ y 07’’

2° (505) Eduard Nikolaev / KAMAZ-MASTER / RUS / +OO H 02’ 07’’

3° (509) Andrey Karginov / KAMAZ – MASTER / RUS / +OO H 18’ 34’’

4° (501) Anton Shibalov / KAMAZ – MASTER / RUS / +OO H 22’ 43’’

5° (508) Ales Loprais / INSTAFOREX LOPRAIS PRAGA / CZE / +OO H 31’ 11’’

6° (504) Janus Van Kasteren / PETRONAS TEAM DE ROOY IVECO / NLD / +OO H 45’ 37’’

7° (511) Ignacio Casale / Tatra Buggyra Racing / Chile / +OO H 47’ 48’’