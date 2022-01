El piloto nacional Francisco ‘Chaleco’ López, que compite en el Rally Dakar en vehículos ligeros, logró sortear una difícil primera etapa en Arabia Saudita y quedó en la segunda posición.

Junto a su navegante Juan Pablo Latrach quedaron por detrás del binomio de Seth Quintero con Dennis Zenz, logrando un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 33 segundos, a casi dos minutos de los primeros.

El dúo chileno pudo salir airoso en una extraña etapa, donde varios pilotos de distintas categorías se perdieron y estuvieron dando vueltas tratando de volver a encontrar el rumbo.

Tras la etapa, que fue un bucle entre Ha’il de 334 kilómetros, el chileno reconoció que fue “Un día muy complejo ya que tuvimos al principio problemas con el electroventilador en el km. 40 ó 50. Juan Pablo (Latrach) hizo un tremendo trabajo, detectó el problema, conectamos el electroventilador y funcionó bien. Al final había un punto oculto muy complejo, mucha gente perdida, perdimos ahí 10 ó 15 minutos, pero finalmente lo pillamos”.

Uno de los chilenos que se perdió fue José Ignacio Cornejo en motos. Lamentó que “perdí mucho tiempo en una zona que varios pilotos perdieron bastante. Yo perdí mucho, me costó un poco ahí entender, no solo en esa zona, sino que en otras zonas también por cómo están haciendo el road book, que es distinto a otros años. Cometí un error, decidí volver, hice como 15 ó 20 km. de más y tampoco lo pude encontrar así es que empecé a seguir las huellas que no me hacían mucho sentido. Asumir el error, dar vuelta la pagina y pensar en lo que queda”.

La carrera continúa este lunes en Arabia Saudita.