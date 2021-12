El domingo recién pasado, Max Verstappen se coronó flamante campeón de la Fórmula 1 tras destronar a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Abu Dabi.

El trofeo se disputó mano a mano desde el inicio del mundial hasta los minutos finales de la carrera en el circuito de Yas Marina, y el campeón se definió en la última vuelta gracias a una brillante maniobra de adelantamiento del piloto neerlandés.

Pero ojo que el triunfo no solo es de Verstappen, sino que también de todo el equipo de mecánicos e ingenieros que estuvieron en todo momento pendientes de su desempeño en el terreno de competición.

De hecho son estos mismos quienes están haciendo noticia el día de hoy, ya que en esta jornada se conoció un registro que dura 1 minuto y 45 segundos y que muestra cómo ellos vivieron, sufrieron y disfrutaron de la carrera que finalizó con el piloto de Red Bull como ganador.

En el video que fue publicado por el Twitter oficial de la Fórmula Uno queda de manifiesto el “sube y baja” de emociones de los profesionales del mundo tuercas, quienes pasaron de la tensión, al ver que Max peleaba segundo a segundo con Hamilton, a la alegría, luego de que su piloto adelantara a éste último y cruzara la meta.

Cabe señalar que la primera vez que Max Verstappen se coronó campeón del mundo con Red Bull fue 2013, luego que Sebastian Vettel finalizara sus cuatro años de gloria con la marca de bebida energética antes de irse a Ferrari.

Revisa el registro aquí:

Has one lap ever contained so much emotion? 🍿#AbuDhabiGP 🇦🇪 @redbullracing pic.twitter.com/SY4oWS5qML

— Formula 1 (@F1) December 13, 2021