La última fecha de la temporada con el Gran Premio de Abu Dhabi, que se disputará este fin de semana en el Circuito de Yas Marina, tiene pendiente a todos los amantes del mundo tuercas.

Y no es para menos, si por primera vez en mucho tiempo la final de la Fórmula Uno llega con dos de sus máximos exponentes igualados en puntos en la tabla general, lo que pensar que el título se disputará hasta el ultimo segundo.

El gran choque será entre Max Verstappen (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes), quienes desde ya se han estado refiriendo a lo que podría pasar en la definición de la máxima categoría del automovilismo.

“No tengo miedo de lo que pueda suceder o no. No le doy espacio a tales pensamientos. No tengo un historial de accidentes de este tipo, pero solo puedo controlar mi auto y tomar mis decisiones, no las de Max (Verstappen)”, indicó Hamilton, de acuerdo consignó Infobae.

El piloto británico de Mercedes, de 36 años, se refirió a esta temática en particular, ya que no son pocos los que creen que en la gran final de la F1 se podría producir algún tipo de accidente entre ambas escuadras.

“Por supuesto que hay situaciones en las que sabes que la esquina podría decidir el título mundial. Pero luego hay que correr el riesgo de ser el más rápido y el primero en cruzar la línea de meta. Quiero ganar el título, pero hacerlo de la manera correcta. Y no de manera sucia”, agregó.

Pero, ¿qué pasará si ambos chocan? Según se conoció, el corredor neerlandés llega con una ventaja de 9 victorias por sobre las 8 del inglés, por lo que si se produce un accidente y ambos quedan afuera de la carrera, el tituló será para Max Verstappen.

No obstante, para Hamilton éste último no es un tema que le quite el sueño, ya que en el mismo medio aseguró que tanto él, como su equipo, están completamente enfocados en terminar bien la carrera y sin complicación alguna.

“Nosotros, como equipo, nos concentramos plenamente en la tarea actual. Nadie ha ganado nunca ocho títulos. Queremos cambiar eso. Hemos hecho todo lo posible para lograr ese objetivo. Mi objetivo es siempre sacar lo mejor de mí. Los títulos son de una importancia secundaria. Siempre hay más que ganar, incluso si gano un octavo título”, cerró.