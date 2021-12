El británico Lewis Hamilton (Mercedes), siete veces campeón del mundo, fue el más rápido este viernes, por delante de su compañero finlandés Valtteri Bottas, en el segundo libre para el Gran Premio de Arabia Saudí.

En el vigésimo primero y penúltimo del Mundial de F1, disputado el circuito urbano de Yeda, culminó los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) marcaron el quinto y el séptimo tiempo, respectivamente, y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el noveno.

En la mejor de sus 22 vueltas, Hamilton cubrió los 6.175 metros de la pista un minuto, 29 segundos y 18 milésimas, 61 menos que Bottas, asimismo con neumático medio, que dio 23.

En la sesión nocturna, disputada con luz artificial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) -líder del Mundial, con ocho puntos de ventaja (351,5 frente a 343,5) sobre Lewis-, giró 20 veces, marcó el cuarto tiempo, con blandas, a 195 milésimas del heptacampeón británico.

El ensayo, cabe destacar, acabó unos minutos antes de lo previsto, con bandera roja, a causa del accidente -sin mayores consecuencias físicas- del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Charles Leclerc went off into the barriers at Turn 22, causing an early end to FP2

Thankfully he was able to get out of the car himself and confirm he was ok#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/wif6Pau2N4

