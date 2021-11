El italiano Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) firmó su cuarta victoria de la temporada al imponerse en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de MotoGP, el día que se despidió de la competición activa su compatriota y “maestro”, Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).

Bagnaia ganó con solvencia en el circuito “Ricardo Tormo”, por delante de Jorge Martín, también con Ducati Desmosedici GP21, como el australiano Jack Miller, que fue tercero.

Valentino Rossi acabó su carrera deportiva en la décima posición y se encontró con el gesto de casi todos sus rivales, que le esperaron en la curva dos para escoltarlo hasta la tribuna de sus seguidores y a partir de ahí abrazar uno por uno a todos ellos antes de regresar hasta a la calle de talleres.

Jorge Martín, autor del mejor tiempo de entrenamientos, tampoco falló en la salida, llevándose tras su estela al australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) y al español Joan Mir y su Suzuki GSX RR, que fue el más rápido en los entrenamientos libres de la matinal dominical, con Francesco “Pecco” Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) cuarto y Valentino Rossi en la novena posición.

Mir aguantó una sola vuelta tras Miller, al que superó en la segunda vuelta para intentar cazar rápidamente a un Jorge Martín -aquejado durante la noche anterior de un proceso de gastroenteritis que apenas le dejó dormir un par de horas- que sabía no le podía dejar coger distancia, y por detrás de Bagnaia y Miller llegaba el otro piloto de Suzuki, Alex Rins, también con ganas de conseguir destacar en la última carrera de la temporada, aunque la velocidad de las Ducati no se lo iba a poner nada fácil.

Rins encadenó un par de adelantamientos, primero a Miller y después a su propio compañero de equipo, Joan Mir, para intentar alcanzar al dúo que en el cuarto giro formaron en cabeza de carrera Martín y Bagnaia, en tanto que Valentino Rossi perdía una plaza en favor del francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) y el campeón del mundo en título, el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), en la sexta posición, por delante del español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y que instantes después adelantó a Jack Miller.

En cabeza de carrera se formó un cuarteto con Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Alex Rins y Joan Mir al que no sin trabajo se fue acercando el campeón del mundo en título, Fabio Quartararo, que “tiró” del resto de integrantes del grupo, Jack Miller, Aleix Espargaró, el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), Johann Zarco y Valentino Rossi.

El fuerte ritmo de la cabeza de carrera hizo que Alex Rins cometiese un error en el undécimo giro, al entrar demasiado colado en la curva seis y perder por completo la adherencia en el tren delantero de su moto, lo que le dejó inédito en la Comunidad Valenciana y con ello hizo ganar una posición a todos sus perseguidores, incluido Valentino Rossi, ya noveno, aunque le duró poco el puesto al verse superado por su compatriota Enea Bastianini (Ducati Desmosedici GP20).

Tras un bajón inicial de Jack Miller, el australiano comenzó a recuperar terreno para engancharse al grupo de cabeza en la decimocuarta vuelta, mientras Fabio Quartararo arrojaba la toalla y se conformaba con la quinta posición en la que se encontraba por entonces.

Una vuelta más tarde y en la entrada a la recta de meta, Bagnaia superó nuevamente a Jorge Martín para liderar la carrera e intentar imprimir un ritmo -de vuelta rápida en el siguiente giro (1:31.042)- que le permitiese sumar su cuarta victoria de la temporada.

Joan Mir intentó aguantar el tirón de los pilotos de Ducati, pero en la decimonovena vuelta se vio superado por Jack Miller camino de un podio ciento por ciento para los representantes de Borgo Panigale, con él en la cuarta plaza, delante de los franceses Fabio Quartararo y Johann Zarco.

Aleix Espargaró acabó en la novena posición, con Alex Márquez (Honda RC 213 V), decimotercero, delante de Iker Lecuona (KTM RC 16) y Maverick Viñales (Aprilia RS-GP).

