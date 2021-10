La Fórmula 1 reveló este viernes el calendario de Grandes Premios para la temporada 2022, un programa con 23 carreras, el más largo de la historia, que comenzará en Bahrein el 20 de marzo y terminará en Abu Dhabi el 20 de noviembre, según aprobó el Consejo Mundial de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

Como gran novedad, la Fórmula 1 presentó un calendario con 23 carreras, una más que la presente temporada, donde ya estaba programado un plan idéntico, pero la pandemia por la COVID impidió su desarrollo con normalidad. Además, Miami será la sede de la primera de las dos carreras que se celebrarán en Estados Unidos.

Regresa al calendario el Gran Premio de Australia, que se cayó esta temporada por la pandemia, mientras que “debido a las condiciones pandémicas en curso, China no se incluirá en el calendario 2022”. “China volverá al calendario tan pronto como las condiciones lo permitan”, explicaron desde la F1 en un comunicado.

Tampoco está Portugal, que ha sido solución de emergencia para facilitar los desplazamientos en tiempos de pandemia, pero permanecen clásicos como Montmeló, Ímola, Monza, Suzuka y Silverstone, entre otros.

“La temporada 2022 sigue a dos años sin precedentes para la Fórmula 1, en los que la pandemia COVID-19 resultó en un calendario revisado de 17 carreras en 2020 y 22 carreras en 2021, un gran logro dada la naturaleza internacional del deporte”, dijo el organismo en un declaración.

“Ha sido fantástico dar la bienvenida a los aficionados a los Grandes Premios de este año, y continuaremos asegurándonos de que esto se haga de manera segura y de acuerdo con las pautas nacionales”, añadió la F1, que destaca la “capacidad para reaccionar” ante el desafío de la pandemia.

Por su parte, el presidente y director ejecutivo de Fórmula 1 Stefano Domenicali aseguró que están “emocionados de anunciar el calendario 2022”.

“Nos preparamos para entrar en una nueva era para el deporte con nuevas regulaciones y coches para el próximo año que están diseñados para crear carreras más cercanas”, concluyó Domenicali.

