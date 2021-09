Este viernes arrancaron las primeras sesiones de entrenamiento de cara al Gran Premio de Sochi de Fórmula 1, carrera que estará marcado por la lucha entre Max Verstappen y Lewis Hamilton por la cima.

En la segunda jornada de libres, el británico fue el segundo más rápido por detrás de su compañero en Mercedes Valtteri Bottas, pero también protagonizó un accidentado momento que, por suerte, no pasó a mayores.

En una parada en boxes, Hamilton calculó mal el tiempo de frenado y acabó llevándose por delante al mecánico encargado de marcar la detención.

El auxiliar delantero cayó hacia atrás un par de metros, aunque logró pararse rápidamente mientras el siete veces campeón de Fórmula 1 le pedía disculpas con gestos y a través de la radio.

“Para todos los que preguntan, nuestro mecánico delantero está bien”, explicó después Hamilton, a través de sus redes sociales.

Ouch*

A bit of a jaw-dropper as Lewis Hamilton went into the pits in FP2 – but no serious injuries 😮#RussianGP #F1 pic.twitter.com/URR8bFjma8

— Formula 1 (@F1) September 24, 2021