Llegó el momento de correr para Nico Pino y lo hará nada menos que corriendo en dos emblemáticos circuitos y debutando en dos de las máximas categorías del automovilismo mundial: la F3 Europea y la European Le Mans Series.

Todo parte este fin de semana, cuando el piloto nacional de 16 años largue las 4 Horas de Spa-Francorchamps en Bélgica, correspondiente a la quinta fecha de la European Le Mans Series, en su estreno absoluto en autos prototipos.

Pino debutara en la categoría LMP3 en el equipo polaco Inter Europol Competition, compartiendo butaca con el italiano Mattia Pasini (ex Moto GP) y el polaco Matheusz Kapryck.

El calendario de Nico no se detiene ahí, porque continúa el 25 y 26 de septiembre con su esperado debut en F3 europea, su siguiente y natural paso de la pirámide FIA en su ruta hacia las máximas categorías de fórmula luego de haber corrido en la F4 británica.

Lo hará corriendo en la fecha de la Euroformula Open con el equipo español Drivex, del expiloto de F1 Pedro Martínez de la Rosa y lo hará nada menos en el reconocido circuito Monza, Italia, donde se acaba de correr una fecha de la Fórmula 1.

Cabe destacar que la Euroformula Open es considerada en la actualidad la mejor plataforma para iniciarse en las competencias de F3, proporcionando al piloto prestaciones de alto nivel para incidir directamente en la formación profesional de los corredores.

“Ha sido un año muy duro, pero no he parado de trabajar. Estoy muy contento y con muchas ganas de debutar en las máximas categorías. Se viene un fin de año intenso”, comentó Pino desde Madrid, donde está radicado desde principios de año.

“Es muy motivante volver del summer break Europeo a la pista, tanto en la series ELMS para seguir desarrollando nuevas capacidades y experiencias competitivas, como en la F3 europea, en el marco de avanzar en el escalafón FIA para poder optar a los puntos para la Superlicencia que permiten llegar a las principales categorías. Me he preparado mucho fuera de pista, he entrenado físicamente y he corrido otras categorías para mantener ritmo de pista y mejorar mi versatilidad como piloto, así que me siento en buena forma y muy motivado”, agregó el novel piloto nacional.

Respecto de cómo ha llevado su proceso de desarrollo deportivo y personal en Europa, Pino explicó que “me he tomado mi carrera como un emprendimiento y es por eso que hoy contamos con grandes marcas, como Copec, Tres60, Rocketbot e importantes inversionistas, que se han sumado a nuestro proyecto”.

“Paralelamente, he emprendido mis propios proyectos para poder financiarme (Cryptosport), ya que en mi mente no existe la palabra rendirse, por el contrario, las dificultades son oportunidades, así que decidí jugar mis cartas hasta el final. Hoy contamos con grandes empresas y un proyecto diseñado para mí y miles de deportistas por el mundo”, sentenció Nico.