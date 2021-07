Inglaterra cayó ante Italia vía lanzamientos penales en la final de la Eurocopa, desperdiciando la oportunidad de lograr su primer título en el certamen continental.

Más de 60.000 espectadores llegaron a Wembley, en su mayoría hinchas de los ‘Tres Leones’, y donde destacaron varios famosos como David Beckham o Tom Cruise.

Pero también dijo presente el piloto británico de Fórmula 1 Lando Norris (McLaren), aunque su ida al estadio no acabó cómo esperaba.

Según reveló la propia escudería a través de redes sociales, una vez acabado el encuentro, el deportista se vio involucrado en un incidente donde le robaron su reloj.

YESSSSSS! P2! That was totally epic. pic.twitter.com/f8xT8Ltbcp

“McLaren Racing puede confirmar que Lando Norris estuvo envuelto en un incidente, después de la final de Eurocopa 2020 en Wembley”, partió señalando el equipo británico.

“Afortunadamente, Lando resultó sin lesiones aunque por razones obvias sigue en shock. El equipo está apoyando a Lando y estamos seguros que los fanáticos de las carreras, junto a nosotros, le desearán lo mejor para el GP de Gran Bretaña de este fin de semana”, agregaron desde McLaren.

Por último, desde la escudería detallaron que el hecho ya fue denunciado a la Policía, quienes seguirán con la investigación.

McLaren Racing statement on incident involving Lando Norris at Wembley Stadium last night.

— McLaren (@McLarenF1) July 12, 2021