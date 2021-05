El estadounidense Bobby Unser, legendario tricampeón de las 500 Millas de Indianápolis y el mayor de una familia de pilotos famosos de ese país, entre ellos su hermano Al y su sobrino Al Junior, falleció el domingo a los 87 años, anunció este lunes la IndyCar.

Nacido en Colorado Springs (Colorado) el 20 de febrero de 1934, Robert William Unser, “Bobby” Unser, conocido por su colorida personalidad, se impuso en el legendario circuito oval en 1968, 1975 y 1981, la última vez a la edad de 46 años.

“No había nadie como Bobby Unser. Bobby era un competidor feroz en la pista, y su personalidad fuera de la norma lo convirtió en uno de los corredores más apreciados de la historia”, recordó Roger Penske, propietario de la carrera y del circuito de las 500 millas.

En su carrera ganó también en trece ocasiones la Pikes Peak, la carrera de montaña más famosa y extrema del mundo, y la segunda más antigua de Estados Unidos por detrás, precisamente, de las 500 Millas.

El nombre de Bobby Unser también está indisolublemente relacionado con el de su hermano Al, que ganó cuatro veces las 500 millas. Un tercer hermano, Jerry, murió en la famosa carrera en 1959.

RIP to a LEGEND.

Today, the racing world mourns the passing of three-time Indianapolis 500 champion Bobby Unser. He was the total package – adored by fans, funny and charming, and a true champion.

An icon, always remembered.

Godspeed, racer.

Read: https://t.co/uHzQuFbXj0 pic.twitter.com/YGEMMdfC6p

— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) May 3, 2021