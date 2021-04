El Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, previsto para el 13 de junio, fue cancelado este miércoles por segundo año consecutivo debido a la pandemia de coronavirus y será sustituido por otra prueba en Turquía.

“Debido a las medidas sanitarias puestas en marcha para luchar contra la Covid-19, el Gran Premio de Canadá ha sido cancelado por segundo año consecutivo”, dijeron autoridades canadienses en un comunicado.

El GP de Canadá volverá al circuito urbano Gilles-Villeneuve de Montreal el año próximo, según las autoridades de la provincia de Quebec, que anunciaron un acuerdo para albergar esta carrera hasta 2031.

Los organizadores del campeonato de la Fórmula 1 confirmaron, por su parte, que debido a las restricciones de viaje internacionales vigentes en Canadá resultaba imposible que cualquier persona relacionada con la carrera entrara en el país sin una cuarentena obligatoria de 14 días.

El lugar de esta prueba en el calendario de Fórmula 1, agregaron los organizadores, lo ocupará el Gran Premio de Turquía, que se celebrará del 11 al 13 de junio.

La decisión pone fin a varias semanas de incertidumbre sobre la viabilidad de la llegada de varios cientos de personas del extranjero al ‘paddock’ de la Fórmula 1 en Canadá.

Las autoridades quebequenses y canadienses habían mantenido varias conversaciones sobre la posibilidad de celebrar el evento a puerta cerrada o de levantar la cuarentena obligatoria para los visitantes.

La provincia de Quebec, de la cual Montreal es su ciudad más poblada, es una de las más afectadas por la pandemia de covid-19.

BREAKING: Turkey joins 2021 calendar in place of Canada on June 11-13

