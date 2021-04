El español Alex Palou, del Chip Ganassi Racing, logró este domingo su primer triunfo en la IndyCar al imponerse en la prueba inaugural del certamen en 2021, el Gran Premio de Alabama (EEUU), disputado en el Barber Motorsports Park de Birmingham.

Sin embargo, la carrera tuvo un comienzo desfavorable poco después de la bandera verde cuando el tres veces ganador de Barber, el estadounidense Josef Newgarden, giró en la curva 5 de la vuelta 1, lo que provocó un accidente de varios autos que también afectó a Colton Herta, Ryan Hunter-Reay, Felix Rosenqvist y Max Chilton.

“Solo quería empezar a rodar”, comentó Newgarden sobre el incidente. “Sentí que teníamos mucho potencial. Teníamos un coche realmente bueno debajo de nosotros, y el equipo trabajó muy duro y estaba listo para demostrarlo. Cometí un error. Me perdí en el tráfico que subía la rampa”.

Newgarden pidió “perdón” por lo sucedido y dijo: “me siento mal por causar un gran accidente y por mi culpa haber involucrado a otros pilotos. Es difícil cometer un error como ese”.

Otro de los involucrados en el accidente, Ryan Hunter-Reay, escribió en su cuenta de Instagram que la Aeroscreen le salvó la vida.

“¿Desafortunado o afortunado? Yo diría que soy muy afortunado de tener el Aeroscreen aquí. Gracias a todos los involucrados por hacer realidad esta innovación de seguridad”, dijo

Well that was a race weekend to forget. We struggled w/drivetrain (straight line speed) issues through practice & qualifying. Then our race ended before it really started, taken out in 1st lap pile-up. Extremely grateful for the @IndyCar Aeroscreen. Likely saved my life pic.twitter.com/KnDe4XwAZH

— Ryan Hunter-Reay (@RyanHunterReay) April 19, 2021