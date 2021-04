El motociclista argentino, Alberto Zapata Bacur, murió en un accidente mientras disputaba una carrera en Agustín, Córdoba.

Alberto era conocido por ser un ejemplo y motor de inspiración para muchos, ya que había vuelvo a competir luego de sufrir la amputación de su brazo izquierdo, el cual perdió en un accidente de tránsito el 2020.

Luego de un salto, ‘wey’ no pudo controlar su moto en la caída y fue atropellado por dos competidores, los cuales no pudieron esquivarlo.

El motociclista fue atendido y trasladado hacia un hospital local, pero falleció producto de las heridas que sufrió en el accidente.

En las imágenes se puede ver como Alberto pierde el control de su moto verde y se va hacia un costado, donde los otros dos pilotos no logran esquivarlo.

Señalar que tras el accidente de tránsito, nadie pensó que el argentino de 23 años volvería a competir.

“Las probabilidades de que volviera a andar en moto para los médicos, los psicólogos y los psiquiatras eran prácticamente cero. Pero yo me mentalicé en la recuperación para mejorar día a día mi equilibro y en eso hice mucho hincapié. Los kinesiólogos me decían que no me centralizara tanto en eso, pero yo pensaba en cómo iba a hacer para manejar la moto”, dijo.

Y así, pocos meses después, volvió a competir. “Generalmente te ovacionan cuando ganás, cuando llegás a la bandera de cuadros, pero esta vez gané en todas las vueltas… ¡Me ovacionaron hasta en los entrenamientos!”, cerró.