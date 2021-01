Concentración y no cometer errores es el foco del chileno José Ignacio Cornejo (Monster Energy Honda Team) para la segunda y última semana del Dakar 2021, donde espera defender el tercer lugar en la categoría motos, a 2 minutos 57 segundos del líder, el australiano Toby Price (KTM).

Este sábado fue el Día de Descanso para recuperar fuerzas y preparar las últimas seis etapas del certamen que concluye el viernes 15.

La estrategia del iquiqueño de 26 años será fundamentalmente ir rápido, pero con un manejo no agresivo para cuidar los neumáticos (Michelin Desert). Recordemos que solo están permitidos seis gomas traseras para las 12 etapas. De este número, a Nacho le quedan dos nuevas para lo que resta de competencia y dos a medio uso. Por ello el andar de los pilotos será clave en la fase final del Dakar. En el caso del nortino, el objetivo es estar en el podio, como lo está ahora.

“La idea desde un principio es mejorar el cuarto puesto del año pasado, así que a eso venimos, pero no me preocupo tanto en qué lugar estoy ahora. La idea es seguir con la misma estrategia: intentar no salir adelante en las etapas para poder empujar cada día desde el medio del grupo, pero si toca abrir o estar adelante como ya me ha tocado varios días, hacerlo concentrado y no fallar”, comentó Cornejo desde su motorhome que lo comparte con su amigo y compañero Ricky Brabec, el defensor del título.

Durante este sábado, los mecánicos repasaron metódicamente las Honda CRF450 Rally de cada piloto. La mantención diaria se completa verificando uno a uno cada elemento de la moto para asegurar su máximo rendimiento en las próximas etapas. Los pilotos, por su parte, también se prepararon para la jornada Maratón que tendrán este domingo entre Ha’Il y Sakaka, con un recorrido de 742 kilómetros, de los cuales 471 serán de especiales.

Los pilotos durante la jornada de descanso no sólo revisan su vestuario para la doble jornada, sino también las herramientas que puedan usar para reparar posibles imprevistos durante el día que los llevará a Sakaka y de allí a Neom. También se ocuparon del saco de dormir, ropa de abrigo y almohada para pasar la noche a baja temperatura en el campamento de Sakaka.

Los deportistas llegarán al bivouac después de pilotar durante 742 kilómetros. Una vez ahí, no podrán recibir asistencia de sus habituales mecánicos, por lo que deberán ser ellos mismos los que hagan el mantenimiento de las motos.