Malas noticias para los amantes del deporte tuerca. Hace minutos la Fórmula E comunicó que el ePrix de Santiago de Chile se aplazará, esto tras ser consultado con el municipio de capitalino.

En primera instancia la cita doble se iba a llevar a cabo entre el 16 y 17 de enero, en un evento sin público con una burbuja donde pilotos, equipos, organizadores y medios internacionales debían convivir sin circular por las calles de Santiago.

Sin embargo, y debido al cierre de fronteras en el Reino Unido, la competencia deberá posponerse. Señalar que la mayoría de las personas involucradas en la Fórmula E tienen residencia en ese lugar, por lo se dificulta su traslado hacia otros lugares.

Además, nuestro país canceló vuelos que provengan desde el Reino Unido hasta el 5 de enero, todo esto debido a la pandemia.

“Las carreras ya no tendrán lugar como una fecha doble en los días 16 y 17 de enero, y estamos trabajando con la ciudad para determinar fechas en que las carreras puedan llevarse a cabo durante el 2021”, expresaron mediante un comunicado en Twitter.

Alberto Longo, director general y cofundador de la Fórmula E, declaró a Canal 13 que “nos hemos visto abocados al retraso de la carrera, evidentemente en una situación de la nueva cepa del COVID con la que prácticamente no contaba nadie”.

“Esta nueva cepa nos obliga a posponer el evento. Ya estamos hablando con las autoridades, que ven con muy buenos ojos el que se realice esta carrera en el primer trimestre del año y en enero diremos la fecha exacta”, añadió.

Por ahora no se tiene certeza sobre el inicio de su temporada 2021 en Santiago, aunque aclararon que están trabajando para dar una fecha lo más pronto posible.

