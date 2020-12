Los pilotos chilenos Francisco ‘Chaleco’ López e Ignacio ‘Perro’ Casale aseguraron este martes, mediante una video conferencia, estar listos y en cuarentena preventiva para viajar a competir en el Rally Dakar 2021, que en su cuadragésima tercera edición y por segundo año consecutivo, se vivirá en las exigentes tierras y desiertos de Arabia Saudita.

Ambos pilotos admitieron que les acomoda y agrada la sede de la exigente competición, recordando el haber competido en enero del presente año en dichas tierras y caminos. De hecho, Casale terminó en el primer lugar en la Categoría Quads y López concluyó tercero en la de Side by Side, lo cual les brinda cierta ventaja y conocimiento de los duros caminos y dunas a los que se deberán enfrentar.

Y aunque si bien ambos atletas Red Bull están confiados de poder realizar una buena presentación, tanto López como Casale fueron sumamente claros en reconocer que por todas las dificultades que ha presentado este año, no llegan con las horas de entrenamiento con que habitualmente lo hacían para otras ediciones de la que es considerada la competencia más extrema del mundo. La casi total inactividad de los pilotos dakarianos por las restricciones y protocolos sanitarios, salvo el Andalucía Rally, efectuado la segunda semana de octubre, tiene muy ansioso a los pilotos y navegantes. Y Francisco López junto a su navegante Juan Pablo Latrach no son la excepción.

“Solo hemos tenido entrenamientos fuertes y largos en Chile como preparación para el Dakar 2021. Por tanto tenemos que trabajar la ansiedad para no cometer errores. Así que los primeros días correremos con calma, con la idea de ir de menos a más. Después del día de descanso, lucharemos por estar en el podio”, indicó durante la conferencia de prensa virtual, el piloto curicano.

Casale, en tanto, señaló que “hasta septiembre yo no iba a ir al Rally Dakar 2021, sin embargo en esa fecha me llegó el llamado del equipo internacional checo Tatra Buggyra Racing, quienes me ficharon como piloto oficial para competir a bordo de un camión Tatra, entonces aunque si bien pude entrenar bastante poco, estoy viviendo un sueño, como lo es el ser piloto oficial de un equipo, y finalmente poder concentrarte sólo en correr. Trataremos de hacer las cosas bien, con calma y utilizando a nuestro favor toda la experiencia que hemos acumulado en los Dakar anteriores, es una carrera donde hay que usar mucho la cabeza y mantener la calma”, afirmó, quien enfrentará su Dakar número 12 en la categoría Camiones, acompañado de su navegante Álvaro León.

Luego del tercer lugar en 2020 en SxS en compañía de Juan Pablo Latrach, Francisco Chaleco López pisará el desierto saudí con una mayor experiencia y seguridad. Si bien se anunciaron nuevas rutas y roadbook digital para esta versión, el conocimiento de las noches, los amaneceres, las temperaturas y las horas de mayor calor, ayudarán en la nueva estrategia del maulino en su afán de conquistar una nueva corona en el Dakar. A ello se suma su estadía de una semana en Portugal hace algunos días donde fue a conocer in situ el Can-Am Maverick que conducirá, probando la butaca, las suspensiones, los frenos y el comportamiento del vehículo preparado por South Racing.

“Fue muy importante haber probado el Can-Am, así pude corregir ciertos detalles para llegar en las mejores condiciones a Arabia Saudita. En cuanto a la realidad y las expectativas, estamos al tsanto que hay nuevos equipos, nuevos pilotos y nombres con muy buen currículum, y también sé que estamos como favoritos, lo cual conlleva mayor presión, pero estoy acostumbrado a ello, así que junto a Juan Pablo (Latrach) y el equipo lucharemos cada día por ser los mejores y entregarle un nuevo triunfo a Chile”, indicó López.

La máquina preparada por South Racing, que tiene su base de operaciones en Portugal, es un Can-Am Maverick X3 X rs Turbo RR de 2020 de 1.000cc y 195 HP. Posee un motor Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada) de tres cilindros turboalimentado, refrigerado por líquido, con intercooler integrado y filtro de aire de alto desempeño. La suspensión delantera es de brazo A doble con barra estabilizadora y la trasera es de brazo oscilante torsional X de 4 tirantes con barra estabilizadora. Los frenos son de disco ventilados dobles.

Ignacio Casale en tanto, hace pocos días fue presentado como piloto oficial del Tatra Buggyra Racing, para enfrentar su Rally Dakar número 12 a bordo de la categoría Camiones. Y aunque Ignacio ya tuvo a muy temprana edad una primera experiencia en la categoría de Camiones, navegando junto a su padre Francisco Casale, el escenario esta vez es totalmente distinto para ‘El Perro’, pues ahora competirá conduciendo un poderoso camión Tatra Phoenix.

“Será un Dakar muy diferente, es algo nuevo, y sé que enfrentaré a pilotos y equipos muy poderosos que llevan años en esto. Pero yo también tengo experiencia en los Dakar, y la utilizaré a nuestro favor para dar lo mejor de nosotros, voy a demostrar lo que sé hacer para tratar de demostrar porqué fiché en un equipo internacional”, señaló Casale.

El vehículo que piloteará Casale cuenta entre sus principales características con un motor Gyrtech Rally Power MK 19-3EC IN-LINE 6, que alcanza los 1100 HP de potencia, con un torque de 4500 Nm, un peso de 8500 kilogramos, una transmisión manual asistida de 16 velocidades y una velocidad máxima que llega hasta los 140 km/hora (velocidad limitada por temas de seguridad).