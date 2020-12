El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha llevado este sábado la última pole del año de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi, tras desbancar a los Mercedes en una fantástica última vuelta.

El holandés iniciará una prueba desde la primera plaza de la parrilla por primera vez esta temporada y por tercera vez en su trayectoria en el ‘Gran Circo’, en una primera fila en la que le acompañará el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), al que arrebató el mejor crono en última instancia por 0.025.

Mientras, Lewis Hamilton no acusó secuelas de su positivo por COVID-19, que le impidió correr la semana pasada en Sakhir, e iniciará la cita tercero junto al británico Lando Norris (McLaren), que se adjudicó un meritorio cuarto lugar.

En unas condiciones inmejorables sobre el asfalto de Yas Marina y con todos los monoplazas montando el compuesto blando, Bottas, el más rápido del viernes, marcó el primer tiempo de referencia.

Hamilton tardó en carburar y esperó justo a que el crono estuviese a cero para ponerse al frente de la sesión.

Ya sin el finlandés Kimi Räikkönen (Alfa Romeo), el danés Kevin Magnussen (Haas), el británico George Russell (Williams), el brasileño Pietro Fittipaldi (Haas) ni el canadiense Nicholas Latifi (Williams), el británico mejoró su tiempo en el inicio de la Q2, una marca que nadie consiguió superar y que le valió para pasar primero a la tanda definitiva.

En la lucha final, Bottas avisó a todos con un 1:35.415 que se mantuvo como tiempo a batir durante casi toda la tanda.

Con el tiempo cumplido, Hamilton lo mejoró (1:35.332), pero Bottas (1:35.271) y, finalmente, Verstappen (1:35.246) aparecieron para enviarle a la segunda línea de parrilla.

Además, el ‘Top 10’ lo completaron Norris, el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el español Carlos Sainz (McLaren), el ruso Daniil Kvyat (AlphaTauri), el canadiense Lance Stroll (Racing Point), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el francés Pierre Gasly (AlphaTauri).

STARTING GRID: ABU DHABI 🚦

Here's how they will line up on Sunday for our final Grand Prix of 2020 @Max33Verstappen is the fourth different pole sitter in the last four races 👀#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/OsVOtNQxLf

— Formula 1 (@F1) December 12, 2020