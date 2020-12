Nueve años después el apellido Schumacher regresa a la Fórmula 1: Mick, hijo del siete veces campeón del mundo Michael, tomará el relevo de su padre en la categoría reina en 2021 y para varios años con la escudería Haas.

A la sombra de su legendario progenitor -que disputó su último GP en 2012, al que no se volvió a ver desde su accidente de esquí en diciembre de 2013, y cuyo estado de salud es una incógnita- Mick sentirá probablemente su presencia durante sus primeras vueltas en un GP el año que viene.

Aunque el piloto de 21 años, nacido en marzo de 1999, corre en la actualidad con su apellido paterno, en sus inicios se protegió al inscribirse en karting en 2008 con el de su madre, Betsch, y más adelante como Mick Junior.

En el anuncio este miércoles de su firma con Haas, Mick tuvo palabras para su familia. “También quiero reconocer el papel de mis padres y enviarles mi amor: sé que les debo todo”, comentó en el comunicado de prensa difundido por la escudería estadounidense.

“Ser comparado con mi padre nunca fue un problema”, aseguraba en marzo de 2019, en el momento de su debut en Fórmula 2, la antecámara de la F1.

“También tengo a muchas personas que me han ayudado”, empezando por el omnipresente Sabine Kehm, quien gestiona desde el año 2000 la relación con la prensa de su padre.

Ese estatus de ‘hijo de’ no es nuevo en la historia de la F1. Pero en todos los casos se hallan presentes las sospechas de favoritismo, y ‘Schumi Jr’ cuenta con el apoyo de Ferrari (que suministra motores a Haas), con la que ‘Schumi Sr’ dominó la F1 durante una década.

“El plan de la FDA (Ferrari Driver Academy, filial de jóvenes de Ferrari) para Mick es verlo progresar con el objetivo de que conduzca un día para la Scuderia”, indicó la célebre marca en un comunicado.

El piloto, de 21 años, compite desde 2019 en Fórmula 2, y lidera la clasificación cuando falta una prueba para que termine la temporada, el próximo fin de semana en Baréin.

“Mick ha ganado carreras (2), ha subido al podio (10) y ha brillado frente a talentos excepcionales en 2020. Estoy convencido de que merece la oportunidad de ascender a la F1 gracias a sus cualidades”, dijo el Team principal de Haas Guenther Steiner.

El joven piloto debutó en un monoplaza en 2015 en el campeonato de Alemania de F4, antes de ascender a F3 de Europa en 2017 y de conquistar el título en 2018, tras lo que integró la filial de Ferrari y pasó a F2 en 2019.

Probó por primera vez un F1 moderno este año, con Ferrari y Alfa Romeo, y tiene también el privilegio de haber dado vueltas de exhibición al volante de los monoplazas que dieron el título mundial a su padre en siete ocasiones: 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.

Pero no será necesario esperar a 2021 para ver a Mick al volante de su nuevo bólido: participará en los ensayos libres 1 del GP de Abu Dabi el 11 de diciembre y en los test de fin de temporada en el mismo circuito de Yas Marina el 15 de diciembre.

En 2021 correrá con otro novato como compañero, el ruso Nikita Mazepin.

Ambos sustituirán al francés Romain Grosjean y al danés Kevin Magnussen.

La dinastía Schumacher en la F1 podría no acabar con Mick: el hermano de Michael, Ralf, pilotó en la categoría reina entre 1997 y 2007 y su hijo David (19 años) corre en F3.

