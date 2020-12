Tuvo un año consagratorio, pero quiere más. Benjamín Hites, el piloto chileno que compitió este 2020 en la GT Challenge, el gran torneo europeo de automovilismo de velocidad, se consolidó como uno de los grandes exponentes del deporte motor chileno.

Hites, que acabó en el quinto puesto de la general de su categoría, logró, entre otras cosas, competir en circuitos míticos como el de Imola. Sí, el mismo en que perdió la vida Ayrton Senna.

Con la temporada ya culminada, y la alegría de ser ‘top-five’ en un evento de prestigio, el representante nacional se dio un tiempo para conversar con BioBioChile.

El piloto nacional repasó su año, marcado por su entrenamiento en juegos de simulación por la pandemia, resaltando que demostró que está para cosas más grandes.

Hites también tuvo palabra para sus inicios en esta especialidad y destacó a su padre, quien le impidió inclinarse por las motos debido a que las consideraba más peligrosas.

La mano de la consola

Hola Benjamín. ¿Cómo ha sido esta temporada especial con pandemia y cuarentena?

“Yo estoy bien. Pude entrenar con un simulador en casa y fue la posibilidad de mantenerme activo. Me cambió, todo”

¿Tan importante fue?

“Sí, pude conocer autódromos que no conocía ,y entrenar, y al final pasar el tiempo y mejorar la técnica. La verdad me ayudó mucho. Me cambió mucho el tiempo que estuvo en cuarentena en Chile”.

Pudiste competir también con otro pilotos ¿Qué tan real es?

“He participado en campeonatos virtuales y es un poco distinto a la vida real. Es imposible tener una simulación perfecta, pero se asemeja mucho”.

¿Qué es lo que más destacas de esta posibilidad?

“Y bueno, creo que más que replicar la sensación exacta y el movimiento exacto del auto se practican las maniobras de carrera, se mantiene la mente activa y se puede ir mejorando mucho a través del simulador, puedo conocer autódromos nuevos, ver a mis rivales, ver cómo actúan ellos. Me sirvió la verdad que mucho”.

Karting, el origen de una pasión

Recordemos tus inicios en el automovilismo. ¿A qué nos remontamos?

“Mis inicios como los recuerdo es que yo era muy chico, debo haber tenido 4 o 5 años, y quería andar en moto, pero a mi papá no le gustaba porque decía que era muy peligroso”.

Te terminó convenciendo, entonces…

“Yo quería andar en moto, y quería, y quería… así que empecé a andar en el karting. Y la verdad que ahí siempre me tenía que portar bien para ir al karting, y ahí fueron mis inicios en el automovilismo”.

¿Y cuándo se transformó en tu pasión?

“Fui enamorándome del deporte hasta que a los 15 me dieron ganas de competir en karting profesional. Ahí tuve mis primeras carreras y bueno desde ahí es toda mi historia en adelante”.

¿En qué momento te das cuenta que esto se transformaría en tu profesión?

“El momento preciso que me quería dedicar a esto fue cuando terminé con el karting, que me fue bien, y fui a Argentina. Allá tuve mis primeras incursiones en el automovilismo profesional, me di cuenta que todo era muy avanzado y que había mucho nivel, entonces si quería mejorar tenia que hacer sacrificios de deportista: dejar cosas de lado y enfocarme en las cosas importantes. Y eso hice, me decidí a esforzarme y uno o dos años de ese momento tuve mi primer triunfo en Argentina”.

El triunfo fue la frutilla del pastel…

“La verdad que valió la pena cien por ciento todo el esfuerzo, todo el sacrificio. Vale la pena cuando estás arriba del podio, con la champagne, con el primer lugar y mi bandera de Chile”.

Una temporada para enmarcar: “Creo que cumplí todos mis objetivos”

¿Cuál es tu balance del año? ¿Conforme con el quinto lugar en la GT Challenge?

“Sí, terminé quinto en GT World Challenge. Fue un año que para mi fue de adaptación, de aprendizaje y bueno, creo que cumplí todos mis objetivos. Llegué hasta la última fecha con posibilidad de salir segundo del campeonato y hasta ganarlo, que era difícil, pero también se podía. Al final terminamos siendo quintos”.

Hay entusiasmo para lo que viene, entonces

“Haber tenido la posibilidad en este primer año la verdad me da mucha confianza para el próximo. Así que muy positivo el balance, cumplí todos los objetivos que me había planteado e incluso más. Me voy muy feliz con este año, aprendí muchísimo y mejoré también muchísimo”

¿Alguna promesa para la próxima temporada?

“Para la temporada 2021 voy a llegar en el nivel que quedé ahora y voy a seguir mejorando, que es mi plan, y pelear el campeonato”.

¿Cuál fue tu sensación de competir en una pista emblemática como Imola?

“Poder debutar en la mítica pista de Immola la verdad que la sensación fue muy buena. El resultado no fue tan bueno porque como corremos de a tres pilotos, y a mi me tocaba ir al medio, justo Alex que largó chocó y perdimos como 20 minutos arreglando el auto. Entonces al final cuando me tocó manejar nunca estuve realmente en competencia, estuve ahí, dando vueltas más que nada. Pero haber corrido en Immola, en una pista tan mítica, con tanta historia, en Europa, con un GT3, la verdad que fue increíble”.

¿Hay un sueño especial a cumplir en el automovilismo?

“Mi mayor sueño en esta disciplina al final es ganar las 24 horas de SPA, ganar Daytona, salir campeón del GT World Challenge y de categorías a ese nivel. A eso aspiro”.

Accidentes, referentes y un llamado por carreras clandestinas

¿En algún momento pensaste en dejar de correr?

“Siempre hay altos y bajos en el deporte. A veces a uno le va mal y piensa ‘qué estoy haciendo’, ‘por qué me dedico a esto’, ‘puedo hacer otras cosas’. Pero eso es algo momentáneo. Siempre la constancia y perseverancia de seguir adelante, aunque se vea perdido el campeonato o pase lo peor en una carrera, es lo que me ha llevado a donde estoy, y pretendo seguir con esa mentalidad”.

¿Hubo algún accidente que te haya marcado? El riesgo del automovilismo no es menor

“La verdad cada vez que me subo al auto es un peligro, pero yo como piloto no lo pienso. Trato siempre de dar lo mejor de mí. He tenido choques fuertes, pero al final si uno se queda con la idea del peligro, el miedo y todo eso, es más lento”.

¿Cómo se contrarresta esa sensación de miedo que puede nacer?

“Hay que hacer lo mejor que uno puede, confiar en el auto, y confiar en que mis competidores que harán todos maniobras deportivas y no antideportivas, y esperar siempre el mejor resultado y no pensar en el riesgo”.

¿Quiénes son tus referentes del mundo motor?

“Mi mayor referente del automovilismo actual es Max Verstappen. También me gusta Lando Norris. Aprendo mucho igual en mi equipo del GT, aprendí demasiado de Raffaele Marciello. También mi coach y mentor que es Fabián Flaqué”.

En Chile se ha sabido harto de carreras clandestinas en las calles. ¿Qué te parece eso?

“Sí, se han conocido de muchas carreras que terminan en accidente y mi consejo es que si uno quiere correr, que tome las medidas de seguridad. Que sea en un autódromo, con casco, con ropa ignifuga, buzo antiflama, guantes antiflama, botas antiflamas, con casco, cinturones de seguridad de cuatro puntos. Es decir, tomando todas las precauciones porque al final uno arriesga su vida por ir más rápido. Entonces es necesario sentirse seguro dentro del auto, uno puede buscar el limite del auto sin tener la preocupación de un accidente y que quede lesionado o muerto. Es muy peligroso, siempre hay que reducir los riesgos, hacerlo en espacios controlados, con medidas de seguridad necesarias”.