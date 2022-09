La UFC, principal compañía de Artes Marciales Mixtas del Mundo, está de luto. Esto luego del fallecimiento de Elias Theodorou, considerado como uno de los luchadores más mediáticos.

Theodorou, canadiense, murió a los 34 años, afectado por un cáncer al hígado.

In memory of Elias Theodorou. pic.twitter.com/2qojUOzJaG

La información fue revelada por el portal de su país, TSN, y oficializada por la propia empresa deportiva con el paso de las horas.

“Theodorou luchaba en privado contra un cáncer de hígado en etapa 4, y sólo le había hablado de su enfermedad a un grupo selecto de personas”, explicó Aaron Bronsteter, periodista del citado medio canadiense.

Canadian MMA fighter Elias Theodorou has passed away after privately battling Stage 4 liver cancer.

He was 34 years old. pic.twitter.com/bFbuLMZ3k9

— TSN (@TSN_Sports) September 12, 2022