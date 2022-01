Las Artes Marciales Mixtas vivirán una velada inolvidable este fin de semana. De hecho, en la página oficial advierten sobre el evento que iniciará este sábado que “vuelve la UFC con uno de las peleas más grandes de la historia de MMA en el título de peso pesado”.

Es que en el evento estelar se enfrentarán el camerunés Francis Ngannou, que tiene un récord de 16-3-0, y el galo Ciryl Gane (10-0-0). Ngannou intentará revalidar el título ante el campeón interino que está invicto.

Es una pelea con morbo, ya que el histórico entrenador de Ngannou, Fernand López, es ahora el adiestrador de su rival de este fin de semana. La relación laboral de López con el actual campeón peso pesado se rompió luego de que Ngannou decidiera ir a vivir a Estados Unidos.

Fernand López tiene una reputación ganada en las Artes Marciales Mixtas, y una de las tantas pruebas de ello es el invicto que ha logrado con Gane. Lo empezó a entrenar cuando vio el talento del francés que venía del Muai Thai y han tenido un ascenso que ha llamado la atención de toda la industria.

Además se enfrentan dos estilos distintos: mientras los golpes del actual campeón son su gran fuerte, siempre ha decaído en el aspecto físico. En peleas largas el camerunés se complica. Por su parte, Gane ha trabajado muy bien el aspecto de resistencia y los especialistas apuntan que sus chances pueden estar en extender el combate hasta lo que más pueda.

Además en las estelares también competirán Brandon Moreno vs Deiveson Figueiredo (Peso Mosca); Michel Pereira vs André Fialho (Peso Welter); Serghei Spivac vs Greg Hardy (Peso completo); y Cody Stamann vs Said Nurmagomedov (peso Gallo).

Cuándo es, a qué hora y dónde verlo en vivo

El evento de la UFC 270, que se desarrollará en el Honda Center de Anaheim, California, comienza a las 20:00 horas en Chile del sábado 22 de enero de 2022 con las preliminares. Se puede ver a través de la aplicación Star + por sus señal de ESPN.