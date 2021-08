Este sábado 21 de agosto se vivirá una jornada histórica para las MMA en Chile, ya que el oriundo de San Ramón, Santiago, Ignacio “Jaula” Bahamondes (11-4-0) tendrá su revancha en su segundo combate desde el UFC Apex de Las Vegas, Estados Unidos.

El chileno sufrió una derrota por decisión dividida en su debut el pasado mes de abril ante el experimentado John Makdessi. Por su parte, el estadounidense Roosevelt Roberts (10-2-0) viene de perder dos veces consecutivas por vía de sumisión, la última contra Kevin Croom. Por lo que se espera un intenso combate con pronóstico reservado por la categoría Peso Ligero.

Esta será la sexta pelea con un chileno como protagonista en la compañía de Dana White. Las cuatro primeras fueron por parte de uno de los pioneros de este deporte en el país, Diego “Pitbull” Rivas, primer chileno en llegar al prestigioso UFC.

Chile tiene un registro negativo de 2 victorias y 3 derrotas en la empresa de artes marciales mixtas, marca que la “Jaula”, buscará empatar en su próximo combate ante el peligroso luchador estadounidense, y así generar la oportunidad de mejorar las estadísticas tanto para él como para el país.

En el combate estelar un choque imperdible entre dos luchadores estadounidenses de la división Peso Medio, que buscarán la victoria a como dé lugar. Ambos vienen de perder, coincidentemente, ante un renovado Robert Whittaker.

Cannonier fue derrotado por decisión unánime, mientras que Gastelum resistió de manera increíble los cinco asaltos, perdiendo por deliberación de los jueces. Cabe destacar que Kelvin, viene de caer en cuatro de sus últimas cinco peleas, por lo que necesita este triunfo para no seguir bajando al fondo del ranking.

Dentro de la cartelera, destaca también el enfrentamiento por la división de Peso Ligero entre el experimentado Clay Guida (36-17-0) de los Estados Unidos, contra el danés invicto Mark O.Madsen (10-0-0). Los encuentros preliminares comenzarán a las 19:00 horas, mientras que la cartelera estelar iniciará a las 22:00 horas con transmisión en VIVO y exclusiva para Chile por FOX Sports (básico).

Cartelera principal: 22:00 horas

Jared Cannonier (EE.UU.) vs Kelvin Gastelum (EE.UU.)

Clay Guida (EE.UU.) vs Mark O. Madsen (Dinamarca)

Parker Porter (EE.UU.) vs Chase Sherman (EE.UU.)

Mana Martinez (EE.UU.) vs Trevin Jones (Guam/EE.UU.)

Vinc Pichel (EE.UU.) vs Austin Hubbard (EE.UU.)

Alexandre Pantoja (Brasil) vs Brandon Royval (EE.UU.)

Cartelera preliminar 19:00 Horas

Austin Lingo (EE.UU.) vs Luis Saldana (EE.UU.)

Brian Kelleher (EE.UU.) vs Domingo Pilarte (EE.UU.)

Bea Malecki (Suecia) vs Josiane Nunes (Brasil)

William Knight (EE.UU.) vs Fabio Cherant (EE.UU.)

Roosevelt Roberts (EE.UU.) vs Ignacio Bahamondes (Chile)

Sasha Palatnikov (Hong Kong) vs Ramiz Brahimaj (EE.UU.)