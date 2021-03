El luchador argentino Marcelo Rojo tuvo su debut este fin de semana en la UFC, la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo.

Un sueño para el oriundo de Río Cuarto que, lamentablemente, no terminó como él esperaba. El trasandino fue noqueado en el tercer round por el canadiense Charles Jourdain en la UFC Vegas 21.

Pero, pese a la dolorosa derrota, el ‘Pitbull’ se mostró feliz en redes sociales, en las que se pronunció tras el combate y lució orgulloso sus “medallas”.

Les juro que lo deje todo. Solo me duele que mi familia pase por estos momentos. Gracias por la oportunidad @ufcespanol @UpgradeMG me conectaron en el segundo y no más veía rojo sangre 🩸 tiré unos vergazos pin pum pam y el árbitro frenó el combate. 😔 pic.twitter.com/sZRLIZhFFw — PitbullRojo (@MarceRojoMMA) March 14, 2021

Y es que en el tercer asalto, el norteamericano sacó a relucir todo su repertorio y dejó al trasandino en el piso con el rostro totalmente ensangrentado.

“Les juro que lo dejé todo. Solo me duele que mi familia pase por estos momentos. Gracias por la oportunidad UFC, me conectaron en el segundo y no más veía rojo sangre”, escribió el trasandino.

Además, Rojo mostró algunas imágenes de cómo quedó su maltrecho rostro tras el combate.

“Tengo los dos orbitales rotos. Pero estuve consciente toda la pelea. No tengo contusiones, no más unos tajos, unos moretones, un par de huesos rotos, y el alma en pedazos”, detalló el ‘Pitbull’.