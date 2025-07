En una jornada de tregua general y ritmo cansino, el ‘esprint’ fue el único aliciente de la tercera etapa del Tour de Francia, disputada entre Valenciennes y Dunkerque, de 178,3 km, en la que se impuso en la ‘foto finish’ el campeón de Europa belga Tim Merlier (Soudal), mientras que el neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin) mantuvo el jersey amarillo.

El tedio y la baja velocidad media, 41,6 km/hora, se revolucionó al final por la victoria de etapa, donde nunca caben reservas. Tim Merlier (Wortegem Petegem, 32 años) ganó el duelo por milímetros al italiano Jonathan Milan (Lidl), con la tercera plaza para el alemán del Bahrain Phil Bauhaus.

Hizo falta la foto de llegada para comprobar el triunfo del belga en Dunkerque. El campeón de Europa levantó un brazo como ganador por segunda vez en el Tour. En el Giro cuenta con cuatro éxitos, sobre un total de 61 victorias, 11 de ellas logradas este año.

Las caídas marcaron, no obstante, la etapa. Philipsen, el primer líder del Tour 2025, hubo de retirarse, Evenepoel aterrizó sin consecuencias a 3 km de meta, en zona de seguridad, y en la última curva varios ciclistas se fueron contra las vallas.

Los favoritos libraron y la general no sufrió cambios. Van der Poel perdió a Philipsen, pero no el maillot amarillo, que conservó en espera de más ‘clásicas’ con 4 segundos sobre Tadej Pogacar y 6 respecto a Jonas Vingegaard. Enric Mas es el primer español, sexto a 10, y Carlos Rodríguez está en el puesto 25 a 1.20 minutos.

Merlier wins by an inch after 178km

Tim Merlier executed a sublime final sprint to pip Jonathan Milan to victory on Stage 3 at the Tour de France.

🇫🇷 #TDF2025

— Velon CC (@VelonCC) July 7, 2025